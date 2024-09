Fit For An Autopsy: veröffentlichen neue Single „Savior Of None / Ashes Of All“

Die Metalband Fit For An Autopsy freut sich, ihre brandneue Single Savior Of None / Ashes Of All zu veröffentlichen. Zusammen mit dem Song gibt es auch ein neues Musikvideo. Savior Of None / Ashes Of All stammt aus dem kommenden Album The Nothing That Is, das am 25. Oktober über Nuclear Blast erscheinen wird. Das Album kann ab sofort unter https://ffaa.bfan.link/the-nothing-that-is vorbestellt/vorgemerkt werden.

Über den neuen Track teilt die Band mit: „Savior Of None / Ashes Of Al is a reflection of the inherent darkness surrounding one’s struggle to find a place of peace within the pressures of existence. The root causes of suffering that leads us to depression, addiction, etc. can be ever-present in everyone. Whether or not it materializes in a controlling way, it certainly exists as a stain on the human psyche. It’s a powerful thought knowing that we all share this potential to self destruct, and how that can bring comfort in not feeling alone, or more chaos to an already fractured human.“

Seht euch das neue Video zu Savior Of None / Ashes Of All hier an:

Stream der neuen Single hier: https://ffaa.bfan.link/savior-of-none-ashes-of-all

The Nothing That Is – Tracklist:

1. Hostage

2. Spoils Of The Horde

3. Savior Of None / Ashes Of All

4. Weaker Wolves

5. Red Horizon

6. The Nothing That Is

7. Lurch

8. Lower Purpose

9. Lust For The Severed Head

10. The Silver Sun

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Zwei Jahre nach ihrer letzten Headline-Tour durch Europa und kurz nach der Veröffentlichung des Albums wird die Band über 20 verschiedene europäische Städte besuchen, darunter London, Oslo, Berlin, Prag, Mailand und viele mehr! Die Tour beginnt am 22. November in London, UK, und Fit For An Autopsy werden während der gesamten Tour von ihren Labelkollegen Sylosis sowie Darkest Hour und Heriot unterstützt.

Fit For An Autopsy · 2024 EU/UK Tour

Special Guests: Sylosis, Darkest Hour, Heriot

22.11. UK London – Elecltric Brixton*

23.11. UK Leeds – Stylus*

24.11. UK Glasgow – QMU*

26.11. UK Manchester – O2 Ritz*

27.11. UK Birmingham – O2 Institute*

28.11. UK Bristol – SWX*

30.11. NL Nijmegen – Doornroosje

01.12. BE Antwerp – Kafka Zappa

02.12. DE Hamburg – Gruenspan

03.12. SE Gothenburg – Pustervik

04.12. NO Oslo – John Dee

05.12. SE Stockholm – Fryshuset Klubben

07.12. FI Helsinki – Ääniwalli

09.12. DK Copenhagen – Amager Bio

10.12. DE Berlin – Hole44

11.12. PL Warsaw – Proxima

12.12. CZ Prague – Meetfactory

13.12. DE Dresden – Reithalle

14.12. HU Budapest – Barba Negra

15.12. AT Wien – Simmcity

17.12. IT Milan – Live Club

18.12. CH Pratteln – Z7

19.12. DE München – Backstage

20.12. DE Karlsruhe – Substage

21.12. DE Köln – Essigfabrik

Über Fit For An Autopsy:

Der Erfolg hat Fit For An Autopsy nicht verwöhnt – aber wie jeder Fan des Metal-Sextetts aus New Jersey bestätigen kann, gab es von vornherein keine große Chance dafür. Fit For An Autopsys hochgelobtes Album On What the Future Holds aus dem Jahr 2022 war die bis dato erfolgreichste Veröffentlichung der Band und das erste ihrer sechs Alben, das die Top 25 der Billboard 200 erreichte. Doch während andere Musiker einen solchen Erfolg zum Anlass nehmen würden, das zu wiederholen, was beim letzten Mal funktioniert hat, oder vielleicht sogar ihren Sound anzupassen, um ihn kommerziell attraktiver zu machen, hat sich die Band – Sänger Joe Badolato, die Gitarristen Will Putney, Patrick Sheridan und Tim Howley, Bassist Peter Spinazola und Schlagzeuger Josean Orta – einfach auf ihrem eigenen Weg weiterentwickelt. The Nothing That Is, das siebte und letzte Album von Fit For An Autopsy (und das dritte für Nuclear Blast), zeigt keinerlei Anzeichen von kommerziellen Zugeständnissen oder aufgewärmtem vergangenen Ruhm. Stattdessen erkundet die Band auf dem zehn Songs umfassenden Album stimmungsvollere Texturen und tiefere Emotionen, die ihrer ohnehin schon brutalen und komplexen Musik neue Kraft und Dynamik verleihen, während sie gleichzeitig die Umgebungsgeräusche vorbeiziehender musikalischer Trends und die Erwartungen der Außenwelt völlig ausblenden. Produziert von Putney in seinem Graphic Nature Audio Studio in Kinnelon, New Jersey, ist The Nothing That Is ein Album voller Wut, Frustration und erdrückender Verzweiflung. Songs wie Hostage, Red Horizon, Lower Purpose und das stampfende Titelstück setzen sich mit den Schrecken auseinander, die die Menschheit der Welt unnötigerweise zugefügt hat, während das epische, introspektive Schlussstück The Silver Sun bitter über unsere ungewisse Zukunft nachdenkt. The Nothing That Is ist wie der Soundtrack zu einem Dokumentarfilm über unsere zunehmend dystopische Existenz, den man sich in einem einzigen Durchgang anhören kann. The Nothing That Is ist ein eindringlicher Weckruf für die Menschheit und ein durch und durch intensives Hörerlebnis. Das Album strotzt vor Aggression und Melodie und wird mit dem Selbstvertrauen einer Band dargeboten, die ihre Fähigkeiten verfeinert und ihren Sinn für das Wesentliche durch mehr als fünfzehn Jahre voller Live-Shows geschmiedet hat. Fit For An Autopsy sind sich ihres Platzes am Metal-Firmament hinreichend sicher, um ihre Musik dort spielen zu lassen, wo sie sich für einen bestimmten Song richtig anfühlt, und haben damit das vielleicht beste Album ihrer Karriere abgeliefert.

Fit For An Autopsy sind:

Joseph Badolato | Gesang

Patrick Sheridan | Gitarre

Timothy Howley | Gitarre

Will Putney | Gitarre

Peter Blue Spinazola | Bass

Josean Orta Martinez | Schlagzeug

Fit For An Autopsy online:

https://www.facebook.com/FitForAnAutopsyOfficial/

https://www.instagram.com/fitforanautopsy/