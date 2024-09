Forever In Transit: haben ihren neuen Song „Enter The Void“ veröffentlicht

Bewaffnet mit einem Ethos künstlerischer Freiheit und einem zukunftsorientierten Denken, zielt Forever In Transit darauf ab, den Hörer auf eine klangliche Reise mitzunehmen, ohne Rücksicht auf etablierte Konventionen. Angeführt vom Multi-Instrumentalisten Dan Sciolino aus Buffalo, NY, und unterstützt von einer vielfältigen Gruppe von Musikern, schafft Forever In Transit weitläufige Kompositionen, die auf einem progressiven Metallskelett basieren und dabei Einflüsse aus einer Vielzahl von Genres zeigen. Sie kombinieren einen energiegeladenen, modernen Progressive-Metal-Sound mit ätherischen, ambienten Passagen und lassen sich von Bands wie Haken, Cynic, Riverside und Pain Of Salvation inspirieren.

Forever In Transit hat gerade ihren neuen Song Enter The Void veröffentlicht, die dritte und letzte Single aus ihrem kommenden Album A Coming To Terms. Textlich erforscht der Song die Folgen einer existenziellen Krise, das Akzeptieren unserer Vergänglichkeit und das Finden von neuem Wachstum und Richtung. Sobald wir all die Dinge, die wir „tun“ oder „sein“ sollen, beiseitelegen, sind wir tatsächlich frei, zu werden, wer oder was auch immer wir uns vorstellen können! Der Song wechselt zwischen aggressiven Progressive-Metal-Riffs und mehr ätherischen und atmosphärischen Abschnitten, und verspricht ein transformatives Hörerlebnis über die siebeneinhalb Minuten des Songs! Enter The Void enthält ein Gast-Keyboard-Solo von Diego Tejeida (Temic, Devin Townsend, Mike Portnoy’s Shattered Fortress).

Das kommende Album von Forever In Transit, A Coming To Terms, wird am 13.09.2024 veröffentlicht. Es erforscht die Herausforderungen des Selbstfindungsprozesses, die Schwierigkeit, unser Selbstkonzept von äußeren Einflüssen zu trennen, und letztlich das Wachstum und die Prüfungen, die wir durchlaufen müssen, um die beste Version unserer selbst zu werden. Es balanciert zwischen den positiven Aspekten der Selbstfindung und des Wachstums, während es gleichzeitig das Trauma respektiert, das wir oft erleben müssen, um dorthin zu gelangen. Das Album wurde von Diego Tejeida gemischt und von Andy VanDette (Porcupine Tree, Rush, Dream Theater) gemastert. Das Album ist derzeit auf Bandcamp sowie auf der Forever In Transit-Website vorbestellbar.