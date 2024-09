Fallen Lies: kündigen neues Album an

Fallen Lies besteht aus fünf Mitgliedern und bietet eine Mischung aus klaren, weiblichen Gesangsstimmen, soliden, schweren Riffs und beeindruckenden Soli – all das vereint sich zu gut arrangierten und originellen Songs, die stark von Alternative Rock, Hard Rock und Heavy Metal-Legenden beeinflusst sind!

Ihre Ursprünge liegen im Jahr 2012, als vier Freunde, die damals regelmäßig Jam-Sessions abhielten, bald nach einem Leadsänger suchten, um ihre Besetzung zu vervollständigen – ein mühsamer Prozess, der einige Jahre dauern sollte. Im Jahr 2014 trat Lynn Weber der Band als Leadsängerin bei, und Fallen Lies wurde offiziell gegründet. Kurz darauf begann die Band, kleine Auftritte in lokalen Bars und auf Festivals zu spielen, und etablierte sich allmählich in der Luxemburger Musikszene.

Im Dezember 2017 erreichten Fallen Lies zwei Meilensteine. Erstens organisierten sie die allererste Ausgabe ihres Wintermeltdown-Festivals, ein Festival, das neben ihnen selbst drei weitere lokale Bands und eine internationale Band umfasste. Zweitens nahmen sie am Rock The South-Bandwettbewerb in Pétange, Luxemburg, teil, gewannen den Wettbewerb und erhielten so die Möglichkeit, später ihr erstes Album aufzunehmen.

Im September 2018 nahmen Fallen Lies ihr 10-Track-Debütalbum Confusion im Holtz Sound Studio in Tuntange, Luxemburg, auf. Am 24.01.2020 veranstalteten Fallen Lies ihre ausverkaufte Release-Show im Rockhal Floor in Esch-sur-Alzette, Luxemburg, zusammen mit Stelise als Vorgruppe.

Im Jahr 2020, während der Pandemie, verließ Lynn die Band aus persönlichen Gründen, und Fallen Lies befanden sich in der gleichen Situation wie 2012. Dies hinderte die Band jedoch nicht daran, weiterhin neue Songs für ihr zweites vollständiges Album zu schreiben, während sie nach einer neuen Leadsängerin suchten. Im Jahr 2021 trat Cindy der Band als neue Leadsängerin bei, und die Besetzung war wieder vollständig.

Im Januar 2023 sind Fallen Lies erneut ins Aufnahmestudio gehen, um ihr zweites vollständiges Album aufzunehmen, das später im Jahr veröffentlicht werden soll.