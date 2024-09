Changeling: unterschreiben bei Season Of Mist

Mit dem Spirit, der furchtlos musikalische Grenzen überschreitet, sind Changeling, das Geistesprodukt des Virtuosen Tom Fountainhead, stolz, sein Signing mit Season Of Mist bekannt zu geben. Diese Allianz markiert den Beginn eines neuen Kapitels, das die Musiklandschaft mit einer avantgardistischen Verschmelzung von Genres neu gestalten wird.

In seiner illustren Karriere, die die Zusammenarbeit mit Größen wie Obscura, Defeated Sanity und Amogh Symphony umfasst, hat sich Tom Fountainhead durch seine Beherrschung von Komposition, Produktion und innovativer bundloser Gitarrenarbeit den Ruf einer „modernen Gitarrenlegende“ erworben. Changeling, Fountainheads neueste Inkarnation, verkörpert sein unermüdliches Streben nach musikalischer Innovation.

Changelings Debütalbum ist ein 60-minütiges Konzeptalbum, das die Zuhörer in seinen Bann zieht und eine vollständige Erforschung der künstlerischen und technischen Fähigkeiten darstellt. Durchdrungen von Progressive Metal, Death Metal, Jazz/Fusion und Weltmusik und angereichert mit aufwendigen Orchestrierungen eines 50-köpfigen Gäste-Ensembles, ist das Album ein facettenreiches Klangerlebnis, das nicht nur in traditionellen Formaten zu erleben ist, sondern auch das erste Extrem-Metal-Album ist, das das räumliche Audioformat Dolby Atmos vollständig nutzt.

„I’m extremely excited to be working with Season Of Mist for the release of Changeling“, erklären Fountainhead. „The culmination of four years of work and the talents of over 50 musicians coming together in a new project that marks the absolute peak of my work in extreme metal so far. „

Wenn Changeling diese kühne Reise mit Season Of Mist beginnen, sind Musikfans weltweit eingeladen, den Beginn einer neuen Ära mitzuerleben. Folgen Sie Changeling & Fountainhead für Updates und bereiten Sie sich darauf vor, eine Symphonie aus technischem Einfallsreichtum und künstlerischer Erforschung zu erleben.

Genre: Progressive Death Metal

FFO: Obscura, Devin Townsend, Ne Obliviscaris

Fountainhead, das musikalische Alter Ego des in Berlin lebenden Musikers Tom Geldschläger, ist eine gefeierte Figur in verschiedenen Musiklandschaften. Bekannt für sein umfangreiches Engagement in der Musikindustrie hat Tom Geldschläger an über hundert Veröffentlichungen mitgewirkt – als Gitarrist, Orchestrator, Produzent, Mixing/Mastering-Engineer und gelegentlich sogar als Solist. Seine Zusammenarbeit umfasst weltweit anerkannte Künstler wie Obscura, Belphegor, Marco Minnemann, Defeated Sanity, Amogh Symphony, Hannes Grossmann, Voodoogods, Christian Münzner, Nader Sadek. Er wurde in zahlreichen internationalen Musikmagazinen vorgestellt, hat mehrere Sach- und Notenbücher verfasst und war maßgeblich an der Integration der bundlosen Gitarre in extreme Metal-Genres beteiligt.

Tom wird als „moderne Gitarrenlegende“ bezeichnet, und sein unverwechselbarer Spielstil und seine abenteuerlichen, genreübergreifenden Kompositionen unterstreichen seinen furchtlosen Zugang zur Musik. Zu seinen Endorsern gehören renommierte Marken wie Aristides Guitars, Elixir Strings und Bare Knuckle Pickups. Darüber hinaus ist Tom ein gefragter Therapeut und Redner, der sich auf Kreativität, Musikproduktion und die psychische Gesundheit von Musikern konzentriert und eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Raumklang und 360-Grad-Audio-Produktion einnimmt.

Anfang 2024 unterzeichnete Fountainhead, der für sein neues Projekt und Album nun den Namen Changeling trägt, bei dem Label Season Of Mist. Dieses Projekt markiert ein neues Kapitel in Toms Karriere und verstärkt seinen visionären Ansatz in der Musik. Begleitet von einer All-Star-Band, die aus Mitgliedern von Fear Factory, Alkaloid und Virvum besteht, präsentiert das Projekt Changeling ein 60-minütiges Konzeptalbum, das alle Aspekte von Toms künstlerischem Schaffen in neue Dimensionen führt.

Das Album, das seinen Namen mit dem Projekt teilt, vermischt Progressive Metal, Death Metal, Jazz/Fusion und Weltmusik, angereichert mit komplexen Orchestrationen eines 50-köpfigen Ensembles von Gastmusikern. Es enthält den mit Spannung erwarteten Part 2 seiner berühmten Komposition Weltseele, ein orchestrales Metal-Epos von Obscuras Billboard-Chart-eroberndem Akroasis-Album, das Fountainhead 2016 der Metal-Gemeinde auf breiter Front vorstellte.

