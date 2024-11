Atomic Peat ist ein Power Trio aus Osnabrück. Die Band spielt Stoner Rock mit einem Hauch Metal. Das Debütalbum Octophobia stammt aus dem Jahr 2016. Ihr neues Album Demons And Other Friends soll am 20. Februar 2025 digital und auf Vinyl im Eigenverlag erscheinen.

Ihre erste Singleauskopplung Demons Coming Home hat die Band bereits rechtzeitig zu Halloween am 31. Oktober 2024 veröffentlicht. Ein lustiges Musikvideo mit Dämonenthema. Schaut es euch hier an:

