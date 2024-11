Black Idol: die Progressive-Metal-Band veröffentlicht Debütsingle und Musikvideo „Son Of No Desire“

Die serbische Progressive-Metal-Band Black Idol hat ihre Debütsingle und ihr Musikvideo mit dem Titel Son Of No Desire vorgestellt. Der Song befasst sich mit dem emotionalen Konflikt zwischen persönlichem Ehrgeiz und den Verbindungen, die wir zu den Menschen pflegen, die uns am nächsten stehen, und zeigt die doppelte Angst, sich selbst oder andere zu verlieren. Dieses komplexe Thema wird durch den komplexen Sound und den dynamischen Performance-Stil der Band zum Leben erweckt.

Son Of No Desire ist die erste Single aus Black Idols Debüt-EP, die Ende des Jahres erscheinen soll. Die Band, die ursprünglich 2022 in Belgrad gegründet wurde, besteht heute aus den Gitarristen Aleksandar Bojković und Uroš Savić Kain, dem Bassisten Vasily Shabrov, dem Schlagzeuger Timur Barsukov und der Sängerin Aleksa Matić. Seit ihrer Gründung hat Black Idol Einflüsse von renommierten progressiven Acts wie Porcupine Tree, Tool, Tesseract und Deftones aufgenommen und diese mit ihrem eigenen, einzigartigen Sound verschmolzen, der eine Reihe von Klangtexturen nutzt – von Flüstern bis zu intensiver Verzerrung.