Scowl: präsentieren Musikvideo zur Single „Fantasy“

Die Hardcore-Band Scowl aus Santa Cruz hat ihr Dead Oceans-Debüt Are We All Angels zusammen mit dem Video zu Fantasy veröffentlicht, bei dem Louise de Nexon Regie führte. Das Video spielt in einer eindringlichen, surrealen Spielhalle und zeigt die Band, wie sie von einem müßigen Vergnügen in etwas weitaus Erdrückenderes abgleitet.

Das von Will Yip (Turnstile, Title Fight, Mannequin Pussy) produzierte und von Rich Costey (Fiona Apple, My Chemical Romance, Vampire Weekend) gemischte Album zeigt die giftige und antagonistische Band, die ihre Aggression durch eine expansivere Version ihrer selbst leitet. Are We All Angels hat bereits die Aufmerksamkeit von bekannten Internationalen Musikjournalisten erregt. Das Album enthält die bereits veröffentlichten Singles und Videos Special, B.A.B.E, Not Hell Not Heaven und Tonight (I’m Afraid).

Auf Are We All Angels erkundet die Band auf Schritt und Tritt ehrgeizige neue Richtungen und verbiegt Genre-Normen. Kat Moss spielt mit Harmonien und melodischem Feingefühl, das selbst die eingefleischtesten Scowl-Fans überraschen dürfte. Sie nennt eine breite Palette von Einflüssen außerhalb des Hard Rock – alles von Billie Eilish bis Radiohead, Car Seat Headrest bis Julien Baker. „Die meisten von uns waren wirklich keine geübten Musiker, als die Band begann“, gibt sie zu. „Es war in dieser Hinsicht sehr Germs-esque, wie die erste Hardcore-Band eines Babys, was großartig ist. Aber jetzt wissen wir vielleicht immer noch nicht, was wir tun, aber wir haben eine bessere Vorstellung davon, was wir tun wollen.“

Instrumental gibt die Band Einflüsse von Negative Approach, Bad Brains, Hole, Mudhoney Garbage, Ramones, Pixies, Sonic Youth und anderen an. Bassist Bailey Lupo merkt an: „Das Songwriting für die neue Platte war das bisher kollaborativste in der Geschichte von Scowl. Jeder hat so viele Ideen eingebracht, und wir konnten sie alle in Ruhe analysieren und uns Zeit nehmen. Wir haben alle eklektische Musikgeschmäcker, Einflüsse und Persönlichkeiten, und das kann man auf diesem Album wirklich in jeder Ecke hören.“

Are We All Angels Tracklist:

1. Special

2. B.A.B.E.

3. Fantasy

4. Not Hell, Not Heaven

5. Tonight (I’m Afraid)

6. Fleshed Out

7. Let You Down

8. Cellophane

9. Suffer The Fool (How High Are You?)

10. Haunted

11. Are We All Angels

Selbst durch diesen eklektischen Ansatz verlieren Scowl nichts von ihrer Schärfe und schaffen es immer noch, die Wut und Frustration zu vermitteln, die dahintersteckt. Sie sind zutiefst dem Punk und damit auch seinem Gemeinschaftssinn verpflichtet. „Hardcore und Punk haben uns geprägt, wie wir arbeiten, was wir als Band tun wollen und wie wir uns beteiligen“, sagt Greene. „Im Kern sind wir eine Punk- und Hardcore-Band, unabhängig davon, wie sich der Song verändert.“

Scowl Tourdaten:

13.05.25 – Hole 44, Berlin

14.05.25 – Gebäude 9, Köln