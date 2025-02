Raven – Can’t Take Away The Fire

50 Jahre Raven werden mit einer neuen Platte gefeiert. Die Truppe um Mastermind John Gallagher feiert zusammen mit Mark Gallagher und Mike Heller die fünf Jahrzehnte mit Can’t Take Away The Fire. In 32 Minuten sprinten sie mit ihrem Speed Metal durch Heavy Metal und NWOBHM Gefilde. Ein ganz besonderer Moment für die Gallagher-Brüder, die dieses Projekt über die gesamte Laufzeit geprägt haben. Old School, mit typischen Achtziger-Merkmalen, lassen sie die Muskeln spielen. Technisch sind Raven nicht in den Siebzigern hängengeblieben, sondern ein Jahrzehnt später, in dem auch die ersten neun Alben veröffentlicht wurden. Mit dem 22. Studioalbum bleiben Raven ihren Wurzeln treu.

Nach dem Motto „Never Change a Winning System“ lassen sie nichts mehr auf ihren letzten musikalischen Jahren anbrennen. Warum auch, ihre Fans wissen, was sie erwartet und dass Can’t Take Away The Fire keine neuen Wege gehen würde, war im Vorhinein klar. Das heißt jedoch nicht, dass die drei Künstler lustlos ein Album zusammengeschustert haben und nicht wissen, wann es Zeit ist, endlich in Rente zu gehen. Technisch noch auf einem guten Niveau, lassen sie die Gitarre von Mark Gallagher immer wieder aufheulen. Im Fokus steht oft wie gewohnt John Gallagher, der mit seinen teils sehr hohen Vocals Speed Metal der ersten Stunde zum Besten gibt. Die Engländer gleiten schnell durch die Produktion. Acht Songs sprinten über die Rillen, nur The Wreckage übertreibt mit über sechs Minuten Spielzeit und zieht dann auch noch den unnötigen Stecker. Bis zur Ballade geht Can’t Take Away The Fire ordentlich ins Ohr, die Nummer lässt einen jedoch in den tiefen Sessel fallen, in dem man sich, einmal gemütlich gemacht, nur schwer wieder herausraffen kann. Ansonsten kann man den neuesten Silberling jedem Fan anbieten, der kein spektakuläres Feuerwerk erwartet und mit der bedachten Raven-Kunst im Einklang ist.

