Fleshcrawl: unterschreiben weltweiten Vertrag mit Distortion Music Group (DMG) – Powered by Reigning Phoenix Music

Die deutsche Death-Metal-Institution Fleshcrawl hat einen weltweiten Vertrag mit Distortion Music Group (DMG) – Powered by Reigning Phoenix Music unterzeichnet. Der Deal markiert ein neues Kapitel, während sich die Band auf die Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums Epitome Of Carnage am 12. Juni 2026 vorbereitet. Mit der neuen Single Blood Dominion erscheint zugleich der erste Release im Rahmen dieser Zusammenarbeit, nachdem bereits zuvor ausgewählte DMG-Künstler über Reigning Phoenix Music veröffentlicht wurden.

Zur Single erklärt die Band:

„Die Wahl von Blood Dominion als erste Single ist ein Statement. Es ist der ultimative Teaser für das, was dieses Album liefert: keine Gnade. Der Song fängt die Essenz von Fleshcrawl perfekt ein, schnell, roh und direkt auf den Punkt. Eine kompromisslose und pure Reflexion dessen, wofür diese Band steht.“

Weiter heißt es: „Wir wollten keine langen Intros oder sonstigen Schnickschnack, wir wollten sofort loslegen und direkt alles geben. Ab der ersten Sekunde weiß man genau, was einen erwartet: pures, raues Chaos. Genau das war von Anfang an der Plan.“

Blood Dominion zeigt sich unerbittlich in seiner brutalen Natur. Mit ungezähmten Rhythmen, donnernden Drums und blutrünstigen Vocals entfaltet der Song eine intensive, ungezügelte Energie und setzt ein klares Statement.

Das lang erwartete Epitome Of Carnage basiert auf dem Fundament einer langjährigen Bandkarriere. Trotz Verlusten und Veränderungen sind Fleshcrawl dem Death-Metal-Genre stets treu geblieben. Als zehntes Studioalbum steht es sinnbildlich für die unerschütterliche Kreativität und den Antrieb der Band. Sieben Jahre nach Into The Catacombs Of Flesh (2019) zeigt sich Epitome Of Carnage mit neuer Energie und Durchschlagskraft, die sich durch das gesamte Album zieht.

Auf Epitome Of Carnage finden sich zwölf kompromisslose Attacken, die die ungebremste Geschwindigkeit und Kraft von Fleshcrawl unter Beweis stellen. Brutale Härte, explosive Riffs und gezielte melodische Akzente verschmelzen zu einem Gesamtbild, das keine Überlebenden zurücklässt.

Epitome Of Carnage Tracklist:

1. Blood Dominion

2. Chapel Of Guts

3. Grave Messiah

4. Embers Of Wrath

5. Committed To Suffer

6. Reign Forever

7. Chronicles Of Bloodshed

8. Rebuilt From Flesh

9. Orphan God

10. Path Of Thorns

11. Heralds Of Death

12. Of Fire And Flesh

Über die Band

Fleshcrawl wurden im Frühjahr 1987 in Illertissen von Stefan Hanus und Bastian Herzog gegründet. Zunächst unter dem Namen Morgöth aktiv, entwickelte sich die Band Anfang der 1990er-Jahre musikalisch in eine deutlich extremere Richtung und trat kurzzeitig unter dem Namen Suffocation auf. Mit dem Aufkommen der gleichnamigen US-Band und deren bevorstehender Vinylveröffentlichung wurde jedoch ein weiterer Namenswechsel notwendig: Fleshcrawl waren geboren.

Über Jahrzehnte hinweg, geprägt von Wandel, Herausforderungen und Durchhaltevermögen, blieben Fleshcrawl ihrer Mission treu: kompromisslosen, traditionellen Death Metal mit Authentizität, Kraft und Überzeugung zu liefern. Im Jahr 2020 startete die Band mit einer vollständig erneuerten Gitarrenbesetzung die ersten Songwriting-Sessions für ihr zehntes Studioalbum.

Am 11. Juni 2021 verstarb der langjährige Sänger Sven „Svenson“ Gross nach einem über ein Jahr andauernden, mutigen Kampf gegen den Krebs. Sein Verlust war eine tiefgreifende Tragödie, die Familie, Freunde und die gesamte Fleshcrawl-Gemeinschaft schwer traf. Trotz dieses immensen persönlichen und professionellen Einschnitts kam ein Rückzug aus dem Death Metal nie in Frage. Die Band begann die Suche nach einer neuen Stimme und stellte am 15. Oktober 2021 Borisz Sarafutgyinov offiziell als neuen festen Frontmann vor – ein neues Kapitel begann.

Das Songwriting setzte sich über 2023, 2024 und bis ins Jahr 2025 fort, während die Band weiterhin eine starke Live-Präsenz zeigte und auf renommierten Events wie dem Metal Gate Czech Deathfest, Hell Over Aschaffenburg, Nice To Eat You Deathfest, Eindhoven Metal Meeting, Bucharest Deathfest, Heidelberg Metal Meeting, Braincrusher In Hell, Sick Midsummer sowie der 70000 Tons Of Metal Cruise auftrat.

Bis 2025 näherte sich das Songwriting für den Nachfolger von Into The Catacombs Of Flesh (2019) dem Abschluss. Mit Reigning Phoenix Music fand die Band einen starken neuen Partner und sicherte sich eine neue Labelheimat für die Veröffentlichung von Epitome Of Carnage. Im November 2025 unterzeichneten Fleshcrawl schließlich den weltweiten Vertrag mit DMG.

Fleshcrawl sind:

Bastian Herzog – Drums, Vocals

Manu Markowski – Bass

Apu Justin Reisch – Gitarre

Christian Kalbrecht – Gitarre

Borisz Sarafutgyinov – Vocals