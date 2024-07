Militarie Gun: haben neue Single „Thought You Were Waving“ veröffentlicht

Die Band Militarie Gun aus Los Angeles hat ihren neuen Song Thought You Were Waving und ein freches Video unter der Regie von Neta Ben Ezra veröffentlicht, das die Band in unruhigen und gefährlichen Situationen zeigt. Thought You Were Waving wurde von Zane Lowe in seiner New Music Daily Show vorgestellt und markiert die erste richtige neue Musik der Band seit der Veröffentlichung ihres viel gelobten Debütalbums Life Under The Gun im letzten Jahr, das ein neues Kapitel für die grenzenlose Band einläutet. Thought You Were Waving wurde zusammen mit Zachary Dawes (Lana Del Rey, Sharon van Etten, Bully, Elton John) geschrieben.

Die Veröffentlichung des Songs folgt auf den Track Gun Under The Gun (MFG) von Militarie Gun, der für das neue WWE 2K24 Videospiel als Begleitmusik für Post Malones Wrestling-Charakter kreiert wurde. Post Malone hat auch Do It Faster der Band in seine kuratierte Playlist für den WWE 2K24-Soundtrack aufgenommen.

Militarie Gun, die gerade eine Reihe von Headline- und Support-Shows mit Hockey Dad in Australien absolviert haben, reisen bis zum Jahresende weiter um den Globus.

Dazu gehört auch ihre mit Spannung erwartete Headline-Show in ihrer Heimatstadt Los Angeles am 25. Juli mit Unterstützung von Gouge Away, Heart To Gold und Human Garbage. Außerdem wird die Band in diesem Jahr auf verschiedenen Festivals auftreten, darunter Lollapalooza, Project Pabst, Thing Festival, Reading & Leeds, Louder Than Life, Aftershock und viele mehr. Militarie Gun werden auch über den großen Teich reisen, um eine Reihe von europäischen Tourdaten mit Lip Critic, Pluto The Racer, Never Yours, Chiefland, daysdaysdays und Tripsun zu spielen. Im September werden Militarie Gun Manchester Orchestra bei ihrer COPE-Tour zum 10-jährigen Jubiläum in Nordamerika begleiten.

Anfang des Jahres veröffentlichten Militarie Gun ihre Mini-Dokumentation Live Under The Sun, in der die Band und eine Reihe ihrer Mitstreiter von der Life Under The Sun EP im Studio von Manchester Orchestra in Atlanta zusammenkommen, um die auf der EP enthaltenen Stücke neu zu interpretieren. Zu Gast sind Manchester Orchestra, Marisa Dabice von Mannequin Pussy und Christine Goodwyne von Pool Kids, die für Alicia Bognanno von Bully einspringt, um Never Fucked Up Twice zu spielen. Live Under The Sun bietet einen Einblick in die wachsende Gemeinschaft um Militarie Gun und hebt gleichzeitig das dynamische und die Erwartungen sprengende Songwriting von Bandleader Ian Shelton hervor.

Life Under The Sun enthält eine Auswahl von Songs aus Militarie Guns Debütalbum Life Under The Gun, das im letzten Sommer veröffentlicht wurde, und stellt Ian Sheltons sehr persönliches Songwriting in den Mittelpunkt. Life Under The Sun enthält Never Fucked Up Twice mit Alicia Bognanno von Bully, Very High (Under The Sun), My Friends Are Having A Hard Time mit Manchester Orchestra, Will Logic mit Mannequin Pussy und das Cover des NOFX-Songs Whoops I OD’d.

Military Gun live 2024:

15.08. Winterthur, CH, Winterthurer Musikfestwoche (mit Lip Critic)

16.08. Nürnberg, Roter Salon (mit Pluto The Racer und Never Yours)

17.08. Leipzig, Naumanns (mit Chiefland)

