Mantar: „Pain Is Forever And This Is The End“ erklimmt die deutschen Albumcharts bis auf Position #2

Pain Is Forever And This Is The End, das neueste Album des deutschen Metal-Duos Mantar, jetzt über Metal Blade Records erhältlich, erreichte Platz 2 der Offiziellen Deutschen Album Charts! Auch in der Schweiz, Österreich und den USA konnte das Album die Charts erreichen:

#2 Deutschland

#45 Schweiz

#60 US Billboard (Current Hard Music Albums)

#69 Österreich

#84 US Billboard (Top New Artists)

Außerdem hat die Band einen Playthrough für den Track Of Frost And Decay veröffentlich. Schaut es euch hier an:

Mantar wurden 2012 gegründet und gehört zu den führenden Kräften des extremen Metal der letzten zehn Jahre. Auf dem bisher vielseitigsten und facettenreichsten Album der Band, Pain Is Forever And This Is The End, hebt die Band die Dinge auf ein völlig neues Niveau. Die Songs weisen mehr Melodie und eine Reihe von Gitarrentönen auf, die nicht zuletzt von den Künstlern beeinflusst sind, die das Duo auf der 2020 erschienenen Sammlung Grungetown Hooligans II gecovert hat, die Mantar-Interpretationen von Songs von Bands wie L7 enthielt, Mudhoney, Sonic Youth und The Jesus Lizard, prägende Bands ihrer jeweiligen Jugend. Textlich gehen die Songs in die Tiefe und stellen eine Vielzahl unbequemer Fragen über Sterblichkeit, Spiritualität und die Illusion von „Zugehörigkeit“ in einer Welt, die sich auflöst und von Tag zu Tag mehr fragmentiert wird.

Pain Is Forever And This Is The End ist erhältlich als Box-Set, CD, LP, und digital. Bestellt euch das Album hier: metalblade.com/mantar

https://www.facebook.com/MantarBand

https://www.mantarband.com