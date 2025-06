GG Magree: neue Single/Video „Bleed“ veröffentlicht

Die australische Produzentin und Sängerin GG Magree hat gestern Bleed veröffentlicht, einen Industrial-Rock-Song mit wummernden Bässen und verführerischen Vocals, zusammen mit einem provokativen Video, das ihre Vorliebe für ein wenig Blut zeigt. Seht es euch hier an:

„Bleed ist das, was passiert, wenn die Liebe verwildert“, sagt Magree. „Wenn du aufhörst, den Unterschied zwischen dem Wunsch, jemanden zu f*cken oder zu töten, zu kennen, weil du, um ehrlich zu sein, nicht weißt, was sich besser anfühlen würde.“ Magree, die auf den Bühnen vom Coachella, Lollapalooza und dem Ultra Music Festival aufgetreten ist und mit Künstlern wie Zeds Dead, DJ Snake und Nghtmre zusammengearbeitet hat, hat sich eine begeisterte Fangemeinde in der Welt der EDM aufgebaut, aber mit Bleed erweitert sie ihre elektronischen Wurzeln durch einen Industrial-Sound in die Rock- und Metal-Welt.

„Der Sound von Rock, Metal und elektronischer Musik war schon immer in meinen Adern, und ich habe das Gefühl, dass ich so lange gefragt wurde, „in welche Schublade passt du?“, und ich habe das nie verstanden, denn warum muss es eine enge musikalische Schublade geben? Ich will einfach ich selbst sein, und was ihr hört, bin ich. Sie ist hart, sie ist sexuell, sie ist emotional, sie ist gebrochen, sie ist wild, sie ist stark – aber vor allem ist sie ich.“

Bleed ist ein Vorgeschmack auf das, was von GG noch kommen wird. Weitere Details folgen in Kürze.

