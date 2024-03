Arð: enthüllen neues Video „Hefenfelth“ aus dem kommenden Album „Untouched By Fire“

Mit dem Song und Videoclip Hefenfelth setzen die Monastic Doom-Initiatoren Arð einer schicksalhaften Schlacht ein künstlerisches Denkmal. Der Track stammt aus dem mit Spannung erwarteten zweiten Album Untouched by Fire der Band aus Northumbria, das am 26. April 2024 erscheinen soll.

Schlachten und Könige scheinen oft die einzigen überlebenden Erinnerungen an alte Zeiten zu sein – vor allem, wenn das Schicksal von Ländern und Menschen auf dem Spiel stand. Mit seinem vernichtenden Sieg bei Heavenfield („Hefenfelth“) sah König Oswald von Bernicia seinen mächtigen Feind Cadwallon ap Cadfan, König von Gwynedd, zusammen mit vielen walisischen Kriegern auf dem Schlachtfeld fallen. Diese Schlacht ebnete den Weg für das Königreich Northumbria und brach auch den britischen keltischen Widerstand gegen die aufkommende germanische, angelsächsische Flut im Nordosten des heutigen Englands.

Seht euch das Lyric-Video zu Hefenfelth hier an:

Video-Credit:

Lyric-Video erstellt von: Aimed & Framed

Untouched by Fire vorbestellen: http://lnk.spkr.media/untouched-by-fire

Arð Kommentar:

„The location of what is now thought to have been Heavenfield is nowadays a fairly unassuming, remote field„, erzählt Mastermind Mark Deeks aus seiner Erfahrung. „If you visit at night, it feels like you can ‚hear‘ every sound for miles around. If this really was the location to which Oswald returned in order to claim the Kingdom of Northumbria, the field was witness to some truly significant sights and sounds in terms of the history of both the region and England as a whole. Musically this was the beast that I wrestled with the most and over many months. Yet when it all came together, it felt deeply satisfying.“

Untouched By Fire – Tracklist:

1. Cursed To Nothing But Patience

2. Name Bestowed

3. Hefenfelth

4. He Saw Nine Winters

5. Beset By Weapons

6. Casket Of Dust

Release-Datum: 26.04.2024

Label: Prophecy Productions

Style: Monastic Doom

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Recording, Mix & Mastering: Markus „Schwadorf„ Stock: Klangschmiede Studio E, Mellrichstadt (DE)

Artwork & Layout: Dan Capp

Aufnahmebesetzung:

Mark Deeks – Lead- und Backing-Vocals, Rhythmusgitarren, Klavier, Keyboards, Bassgitarre

Gastmusiker:

Dan Capp (Wolcensmen) – Leadgitarre, Akustikgitarre, Hintergrundgesang

Callum Cox (Atavist) – Schlagzeug

Robina Huy – Cello

Beverley Palin – nordumbrische Pfeifen bei Beset By Weapons

Verfügbare Formate:

Untouched By Fire ist als 36-seitiges 2CD+DVD Artbook (mit dem kompletten Organic Doom Vol. 1 Konzert), als Digipak CD, als limitierte Gatefold Embers Of The Kingdom Clear Vinyl LP und als Gatefold Black Vinyl erhältlich.

Arð Live

5-7 SEP 2024 Balve (DE) Prophecy Fest, Balver Höhle

Arð, die Erfinder des Monastic Dooms, legen mit ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album Untouched By Fire einen weiteren beeindruckenden Meilenstein auf ihrem rasanten Weg nach oben vor. Sowohl musikalisch als auch textlich hat sich Mastermind Mark Deeks zu neuen Höhen aufgeschwungen.

Arð setzen ihre Mission fort, die Kultur, das Erbe und die Identität der nordenglischen Länder von Northumbria zu erforschen. Das Debütalbum Take Up My Bones folgte der Legende und den jahrhundertelangen Wanderungen der Reliquien des Heiligen von Lindisfarne, Cuthbert (634-687). Die Geschichte, die auf dem neuen Album erzählt wird, wirft ein Licht auf eine ganz andere Art von Heiligem. Sie dreht sich um den Kriegerkönig Oswald (604-642), der Northumbria mit Feuer und Schwert schmiedete, indem er die Königreiche Bernicia und Deira vereinigte. Mit den mächtigen Verbündeten des irischen Königreichs Dal Riada an der Westküste Schottlands, seinem hervorragenden diplomatischen Geschick und den kriegerischen Fähigkeiten eines Kriegers, der sowohl in Irland als auch in Schottland Schlachten geschlagen hatte, wo ihm seine Tapferkeit angeblich den Ehrennamen „Whiteblade“ einbrachte, wurde Oswald von seinen Zeitgenossen weithin als der mächtigste angelsächsische König angesehen. Wahrscheinlich war er es, der die keltischen Königreiche im Norden Britanniens beendete und die germanische Herrschaft in alle Richtungen ausdehnte. Auf Untouched by Fire zeichnen Arð Oswalds Aufstieg zur Macht nach, von seinem Exil als Jugendlicher in Dal Riada aufgrund einer Familienfehde über seine siegreichen Schlachten zur Eroberung der Länder, die sein Vater beansprucht hatte, bis hin zur Gründung von Northumbria.

Musikalisch bleiben Arð ihrem ursprünglichen Doom-Kurs weitestgehend treu. Auch die charakteristischen Mönchs-Chöre sind nach wie vor präsent, wie man es von einem Musiker erwarten kann, der neben anderen Tätigkeiten wie Bestseller-Autor, Klavierlehrer und Keyboarder bei der führenden britischen Black Metal-Band Winterfylleth als Chor-Arrangeur und -dirigent arbeitet. Doch Deeks hat auch neue Elemente hinzugefügt, wie zum Beispiel gut platzierte Prog-Einstreuungen auf dem Album. Die Kompositionen auf Untouched By Fire spiegeln die gewonnene Erfahrung und das Selbstvertrauen ihres Masterminds in Form eines fokussierteren Songwritings und stärkerer Dynamik wider. Diese Entwicklung wird durch die kraftvolle und organische Produktion von Markus Stock (Empyrium, The Vision Bleak) unterstützt, da Arð das Album in der Klangschmiede Studio E aufgenommen haben.

Mit dem zweiten Album Untouched By Fire haben Arð ihre eigene Messlatte gleich um mehrere Stufen höher gelegt. Perfekt arrangierte, klösterliche Doom-Songs mit hoher Dynamik und makellosem Songwriting haben in einer wuchtigen Produktion ihr Pendant gefunden. Schließt eure Augen und lasst euch von den Northumbrianern in eine Zeit entführen, in der germanische Kriegerkönige mit Schwert und Feuer neue Königreiche schufen – und einen neuen Gott an ihrer Seite hatten, von dem sie den Sieg in der Schlacht forderten! Ein blutiges Festmahl für die Raben, ein Goldschatz für die Ohren!

Arð – Besetzung:

Mark Deeks – Leadgesang, Rhythmusgitarren

Chris Naughton – Rhythmusgitarren, Hintergrundgesang

Mark Doyle – Leadgitarren

Kostas Panagiotou – Klavier

Nick Wallwork – Bassgitarre

Jeff Singer – Schlagzeug

Arð online:

www.facebook.com/ardnorthumbria

www.instagram.com/ardnorthumbria