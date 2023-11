Vor-Premiere Tatort „Borowski Und Das Unschuldige Kind Von Wacken“

Die Kieler Tatort-Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) sind wieder im schleswig-holsteinischen Sonntag-Abend-Krimi im Einsatz. Nach der Kieler Woche ist nun das größte Metal Festival in Schleswig-Holstein, das Wacken Open Air Ziel der Ermittlungen.

Sechs Tage vor der Ausstrahlung in der ARD und den angeschlossenen Fernsehanstalten bekommt ein kleiner Kreis den Film anlässlich des 20. Dienstjubiläums von Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski vorab zu sehen. Der Film wurde bereits mehrfach gezeigt. Die Premiere fand beim Hamburger Filmfest statt. Außerdem konnte der neue Tatort schon im Rahmen der Nordischen Filmtage in Lübeck gesehen werden. Schauplatz der heutigen Vorschau ist das Kieler Metro Kino. Vorgesehen war eigentlich das Kieler Studio Kino, das aber wohl aus Platzgründen abgeändert wurde. Etwa 500 Gäste des NDR (Norddeutscher Rundfunk) haben die Chance genutzt und bevölkern das Lichtspielhaus. Statt mit Sakko erscheinen viele standesgemäß im Festivalshirt zur Premierenfeier. Weiter zu Gast sind natürlich die Verantwortlichen des NDR, Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sowie eine Vielzahl der Schauspieler.

Gedreht wurde hauptsächlich vor dem Wacken Open Air 2022. Rund um den Aufbau mit herrlichen Drohnenaufnahmen wird das Gelände gezeigt. Ebenso wurde die vorhandene Infrastruktur genutzt, um schon vorab trink- und feierfreudige Komparsen in Szene zu setzen. Anders als die RTL-Miniserie Legends Of Wacken, die zeitgleich gedreht wurde, muss das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf lizenzfreie Logos achtgeben und kann nicht einfach Livebilder verwenden. Es könnte ja Werbung darin versteckt sein. Etwas unlogisch allerdings die Setgestaltung, denn in das neutrale (Film-)Festival mogelt sich immer wieder das offizielle W:O:A-Logo. Regie führte Ayse Polat, die zuvor schon für den Tatort aus Dortmund Masken in der Verantwortung stand. Das Drehbuch stammt von der Österreicherin Agnes Pluch, die ebenfalls zum zweiten Mal für einen Tatort gearbeitet hat.

Kieler Anhänger des Tatorts werden wieder verärgert sein, denn die Landeshauptstadt kommt in dieser Ausgabe gar nicht vor. Gedreht wurde der Film neben Wacken noch in Witzhave, Roseburg, Walksfelde, Dörpstraat, Rothenburgsort, Brunsbek, Hamburg, Grande und Reinfeld.

Wir Fotografen bekommen in einem abgesperrten Bereich neben dem Kino unsere Setfotos. Die Begrüßung hätte NDR Intendant Joachim Knuth durchführen sollen, der aber leider in einer Vollsperrung auf der A7 feststeckt. So eröffnen die Wacken Firefighters den Abend mit Deep Purples Smoke On The Water und der Tatort-Intromelodie. Der Tatort wird in zwei Sälen zeitgleich auf einer großen Leinwand ausgestrahlt. Ein getöteter Säugling führt die beiden Ermittler in den kleinen Ort im Kreis Steinburg. Wo ist die Mutter? Ein Eintrittsbändchen bringt sie auf die Spur nach Wacken. Erstes Ziel hier ist einer der Festival-Caterer, der die Frau mitgenommen hat. Die Zeit drängt, denn immer mehr Heavy-Metal Fans reisen an und vernichten eventuell wertvolle Spuren. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt für die Kieler Ermittler.

Borowski, das sei vorweggenommen, ist in einem neuen Volvo unterwegs. Sein legendärer roter 760 GLE hat ausgedient. Thomas Jensen spielt sich selbst und wird nicht durch einen Darsteller ersetzt. „Hier mitzuwirken, war für mich gesetzt. Ich durfte den Festival-Chef spielen und hatte unter anderem eine eigene Garderobe, besser als in der Realität„, so Jensen auf der Bühne. Beleuchtet wird das Geschehen im Dorf. Hier findet sich auch schnell ein Hauptverdächtiger. Tatort-Fans und Dauergäste machen sehr schnell den Täter ausfindig. Geschehnisse innerhalb der Wacken-Familie machen den Krimi dann aber nicht uninteressant. Gewürzt mit einer Prise Humor (der Preis eines Glases Leberwurst macht betroffener als das tote Baby), kommt der Film mit einer großen Wendung am Ende daher. Wie soll es auch anders sein? Das große Abschlussszenario des Tatorts ist mitten zwischen den Fans gedreht. Vor der Faster-Stage, auf der gerade die schwedische Band The Halo Effect den Song Days Of The Lost performt, endet die Wacken-Episode. Meine Komparsen-Szene ist leider nicht mehr zu sehen, ist dem Schnitt zum Opfer gefallen. Wer sich fragt, wer die Band ist, die da im Gasthof probt: Es ist die reale Kieler Metal/Punk/Hardcore-Truppe NebellebeN.

Mehr sei an dieser Stelle noch nicht verraten. Am Sonntag ist Wacken-Zeit in der ARD. Nach der Vorführung wurden die Mitarbeiter und Schauspieler dem Publikum in altbewährter Weise einzeln vorgestellt. Neben Axel Milberg steht Thomas Kügel als sein Polizeichef und Freund auf der Bühne. Später gesellt sich noch Nikolaus Okonkwo, der im Film den Caterer spielt, dazu. Almila Bagriacik steht leider derzeit anderweitig vor der Kamera und kann so an dem heutigen Abend nicht teilnehmen. Die Produktion wurde hauptsächlich durch Sabine Timmermann sowie der NDR-Redaktion Sabine Holtgreve und Christian Ganderath vertreten. Moderiert wurde der Abend durch Eva Diederich, Journalistin und Moderatorin des NDR. Aus dem Publikum durften an die Produktion und den Schauspielern in einem begrenzten Zeitrahmen noch Fragen gestellt werden. Der Abend klingt im Foyer des Kinos locker aus. Die Schauspieler mischen sich unter das Publikum, es ist Zeit für Gespräche, Diskussionen und das eine oder andere Autogramm. Man gibt sich volksnah. Für einen Großteil der Gäste ein Ausklang nach Wunsch, denn sie konnten die Karten für den heutigen Abend beim NDR gewinnen und werden von diesem Tatort-Kino-Erlebnis noch lange reden.

Fazit: Die Vermischung zwischen fiktivem und realem Festival nervt. Als Tatort für den normalen Zuschauer einer der besten Borowskis. Der Film bietet alles, was sich der Sonntag-Abend-Zuschauer wünscht. Realer Hintergrund, aktuelle Thematik, dynamische Schauspieler, düsteres Szenenbild, schockartige Wendung und eine Prise Humor. Axel Milberg ist in Glanzform und es ist schon jetzt bedauerlich, dass er nach diesem und vier weiteren Fällen das Feld räumt. Es war ein schöner Abend und ist immer wieder ein Erlebnis, einen Tatort mit Gleichgesinnten in einem Kino zu erleben.