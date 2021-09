Rise Of The Northstar: energiegeladenes Live-Video ‚Again And Again‘ veröffentlicht

Gestern präsentierten die Crossover-Metaller Rise Of The Northstar ein brandneues Live-Video zu dem Song Again And Again!

Die Band eröffnete im Sommer einen digitalen Liveshow-Marathon auf ihrem YouTube Artist Channel, bei dem eine Reihe von Livevideos ihrer zahlreichen Konzerte und Festivalauftritte Einblicke in die Zukunft gewähren. Das Video zu ihrer Hit-Single Again And Again ist der neueste Live-Mitschnitt, der im Sommer 2018 auf dem Hellfest aufgenommen wurde.

„Wir freuen uns, dass wir unsere Fans durch unseren digitalen Sommer-Live-Show-Marathon auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen konnten. Das Ganze jetzt mit einem Festival wie dem Hellfest abzuschließen, war eine naheliegende Wahl, da es eines der überwältigendsten war, das wir vor Lockdown gespielt haben“, kommentiert die Band.

Schaut euch das Video jetzt hier an:

Again And Again stammt von ihrem international gefeierten Debütalbum Welcame (2014). Beginnend mit den ersten Tourneen in Europa mit Acts wie Suicide Silence, Madball oder auch Dir En Grey als Support für ihr Album, bis hin zu einer Mainstage-Show beim Download Festival im Jahr 2017, führte der Welcame-Zyklus die Band auf die wichtigsten europäischen Bühnen und in den Fernen Osten mit zwei Touren durch Japan, China, Taiwan, Hongkong und Indonesien.

„Again and again and again and again, we smash the game

And again and again and again and again

Remember our name, Furyo till I die“

In dem Original-Musikvideo hat die Band im Jahr 2015 gezeigt und dargestellt, was es für einen Underdog braucht, um in der Musikszene und in der Musikindustrie Fuß zu fassen. Die Band kommentierte das Video wie folgt: „Es geht um unzählige Kilometer auf der Straße, unermüdliches Touren, überall (Vithias mehrfache Verletzungen sind ein Zeugnis dafür, wie hart es ist, das zu leisten, was es braucht, um sich zu etablieren). Die japanische Kultur spielt für uns eine wichtige Rolle: Ob in der fiktiven Welt von Saint Seiya oder im konkreten Universum von Onizuka und Furyos, die Philosophie unserer Helden ist von absoluter Zähigkeit und Stärke geprägt, wenn sie sich Herausforderungen und Widrigkeiten stellen. Jedes Mal, wenn sie zu Boden gehen, gelingt es ihnen, einen besonderen Funken zu finden, der sie wieder aufstehen lässt – wieder und wieder (again and again).“ – Rise Of The Northstar

Erlebt Rise Of The Northstar schon bald auf Tour und werdet Teil ihres Vermächtnisses, indem ihr an ihrem Kampf gegen Shi teilhabt.

Rise Of The Northstar sind:

Vithia – Gesang

Evangelion B – Gitarre

Air One – Gitarre

Fabulous Fab – Bass

Phantom – Schlagzeug

Bleibt auf dem Laufenden für Updates und kommende Live-Termine!

Folgt Rise Of The Northstar online:

https://www.rotnsofficial.com

https://www.facebook.com/rotnsofficial