Reawacan: neue EP „Pandemic Coverage & Old Schooling“ am 23.10.

Weit entfernt vom modernen und extremen Konzept des Death Metal Genre, kehrt das deutsche Duo Reawacan nach seinem selbst betitelten Debütalbum von 2019 zurück.

Die neue EP Pandemic Coverage & Old Schooling zeigt einmal mehr die Vielseitigkeit der Kasseler Band. In diesem neuen Release (bestehend aus zwei brandneuen Tracks und zwei Coverversionen) finden wir nach wie vor die unverwechselbare Sound-Charakteristik wie die tiefen, definierten Growls mit groovenden Drums (besonders hinsichtlich der Bassdrum), aber auch neue Ansätze wie der Fretless Bass im Song Into Proliferation und die großartigen Melodien in Sad Serenade.

Pandemic Coverage & Old Schooling zeigt sich um einiges heavier als der Vorgänger, passend zur verzweifelnden wie aggressiven Stimmung in der aktuellen Pandemie. Mit dieser kraftvollen und unerwarteten EP bestätigen Reawacan ihre musikalische Unabhängigkeit und Authentizität, welche sich bislang als solidestes Metal Release des Jahres zeigt.

Pandemic Coverage & Old Schooling Tracklist:

1. Ace Of Spades

2. Into Proliferation

3. Dethroned Emperor

4. Sad Serenade

Reawacan wurde 2017 von den ehemaligen Lacrima Christi Mitgliedern Dan Krieger (git./bass/vox) und Marco Gebert (drums) ins Leben gerufen. Der Bandname symbolisiert die erneute musikalische Zusammenarbeit beider. Denn genau das bedeutet das altenglische Wort Reawacan: wiedererwecken! Zusammen mit dem deutschen Produzenten Andy Classen hat die Band schnell den richtigen Mix aus Brutalität und Melodie gefunden, den wir bereits in ihrem selbst betitelten Debütalbum aus dem Jahr 2019 bewundern konnten. Die neue EP Pandemic Coverage & Old Schooling legt noch eine gehörige Schippe an Heaviness oben drauf. Passend zur depressiven wie aggressiven Stimmung der gegenwärtigen Pandemie überfährt den Hörer eine Ri¬walze nach der anderen! Den Old School Meistern Motörhead und Celtic Frost wird mit zwei Coverversionen der Klassiker Ace Of Spades und Dethroned Emperor gehuldigt. Reawacan bleiben sich treu, indem sie stets mit neuen wie alten Spielarten zu überraschen wissen und sich ihre Individualität bewahren.

reawacan.de

reawacan.bandcamp.com

fb.com/reawacan