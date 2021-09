B-Squadron: sind mit neuem Album zurück

2015 debütierten Leicesters B-Squadron mit ihrer Vier-Track-EP Saturdays Soldiers und erreichten schnell Kultstatus in ganz Großbritannien und darüber hinaus. Kein Wunder, der Style der Kerle ist roh, kompromisslos, gewalttätig und eine echte Hommage an den britischen Sound der 80er-Jahre, was mit dem ersten Album 2017 nochmals eindrucksvoll bestätigt wurde.

Jetzt meldet sich die B-Squadron zurück! Vier Jahre nach Sons Of Tigers servieren sie uns Everything You Hate, 13 atemberaubende, brandneue Tracks mit allen Zutaten, die man bei Rebellion Records liebt!

B-Squadron teleportieren den Oi!-Sound der frühen 80er ins Jahr 2021! Ohne Gimmicks und Möchtegern-Old-School-Attitüde ist Everything You Hate eine aufrichtige Hommage an die Bands, mit denen diese Jungs aufgewachsen sind, wie 4-Skins und Combat 84. Es ist also keine Überraschung, dass B-Squadron genauso gemein und echt klingen wie ihre Kollegen vor 40 Jahren!

Everything You Hate? Ihr werdet es lieben!

www.facebook.com/B-Squadron-1411102162516130

www.instagram.com/b_squadron_oi