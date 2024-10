Interview mit Hugo Terva von den Death Valley Knights

Artist : Death Valley Knights

Herkunft : London, Großbritannien

Musikrichtung : Heavy Metal

Bandmitglieder :

Gesang und Gitarre – Jake Thorsen

Gitarre und Backgroundgesang – Voytek Golbiak

Bassgitarre und Backgroundgesang – Ashley Porter

Schlagzeug – Hugo Terva

click here for english version

Vor einigen Wochen kam Dan Baune (Devil‘s Train, Lost Sanctuary, ex-Monument) auf mich zu. Seine Freunde von Death Valley Knights bringen in Kürze ein neues Album raus, ob er den Kontakt zu mir herstellen dürfe. Klar durfte er. Die Band sagte mir gar nichts und im Netz habe ich auch nicht viel gefunden. Dabei wurde die Band bereits 2011 gegründet, hat sich als Support bereits mit Dragonforce die Bühne geteilt und auf dem Bloodstock haben Death Valley Knights auch schon gespielt. Ein unbeschriebenes Blatt sind sie also nicht. Wenn ihr dieses Interview lest, ist der Release-Tag für das neue Album (bereits gewesen). Während ich das Review geschrieben habe, hat mich der Sound der Band komplett begeistert, also bat ich meinen Kontakt bei Death Valley Knights um ein Interview. (Das Review zu Call Of The Warlord Volume 1 kannst du hier nachlesen.) Hugo Terva (Schlagzeug) fand meine Idee, die Band auf Time For Metal vorzustellen, ebenfalls gut und willigte ein. Wer sind nun eigentlich Death Valley Knights, woher kamen die Inspirationen zum neuen Album und wann können wir die Jungs hier in Deutschland live erleben?

Time For Metal / Lars T.

Hallo Hugo, schön, dass du dich für ein Interview zur Verfügung stellst. Die Time For Metal-Leser haben bisher nur wenig über euch erfahren, fangen wir also mal ganz vorne an. Death Valley Knights haben sich 2011 gegründet. Was war die Idee, die zur Gründung der Band geführt hat, und woher kennt ihr euch bzw. wie habt ihr zueinandergefunden? Und welches Alleinstellungsmerkmal zeichnet euch aus?

Death Valley Knights / Hugo T.

Die Idee war, Heavy Metal zu spielen und überall, wo wir hinkommen, glückliche Menschen mit schmerzenden Nacken zu hinterlassen! Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir das richtige Line-Up gefunden hatten. Wir kommen alle aus verschiedenen Ländern, haben uns aber im Laufe der Jahre in London kennengelernt. Was unser Alleinstellungsmerkmal angeht, so spielen wir einen eher „traditionellen“ Heavy Metal, der aber durch unsere Persönlichkeiten und Stile eine ganz eigene Note erhält! Die Tatsache, dass es um Warhammer 40K und epische Weltraumschlachten und Dämonen geht, ist nur das Tüpfelchen auf dem i!

Time For Metal / Lars T.

Bei euren Songs klingt die New Wave of British Heavy Metal immer wieder durch. Haben euch bestimmte Bands inspiriert und welche musikalischen Elemente prägen euren Stil?

Death Valley Knights / Hugo T.

Judas Priest sind auf jeden Fall eine große Nummer, wir alle lieben das! Es werden immer einige Einflüsse hier und da durchkommen, wir sind ziemlich gitarrenlastig, mit vielen Soli und Harmonien, wir haben das Glück, zwei großartige Gitarristen zu haben, die wirklich gut zusammenarbeiten!

Time For Metal / Lars T.

Gibt es ein großes Ziel, auf das ihr hinarbeitet? Was ist der nächste Meilenstein, den ihr mit der Band erreichen möchtet?

Death Valley Knights / Hugo T.

Wir haben in den letzten Jahren begonnen, alles selbst zu buchen und zu organisieren, und das Ergebnis ist großartig. Wir haben gerade unser erstes Album veröffentlicht und haben Festivals und Shows in ganz Europa für dieses und nächstes Jahr gebucht! Unser Hauptziel ist es einfach, weiter zu wachsen.

Time For Metal / Lars T.

Mich hat euer neues Album Call Of The Warlord Volume 1 begeistert. Die meisten Songs sind ja allerdings bereits vorab, über mehrere Jahre verteilt, als Single veröffentlicht worden. War es von vornherein geplant, dass es später ein Album wird?

Death Valley Knights / Hugo T.

Das war die Idee, ja, wir haben diese Songs über die letzten Jahre aufgenommen und mit diesen neun hatten wir das Gefühl, ein wirklich solides, heavy Album zu haben! Also haben wir beschlossen, das Ganze mit einem bisher unveröffentlichten Stück zu kombinieren.

Time For Metal / Lars T.

Nimm uns doch mal mit in den Proberaum. Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, gemeinsam zu proben, oder läuft vielleicht auch vieles online? Wie entstehen bei euch Songs?

Death Valley Knights / Hugo T.

Drei von uns sind in London und wir proben in der Regel einmal pro Woche. Wenn wir Shows haben, machen wir zwei bis drei, um sicherzustellen, dass es super tight ist. Das Schreiben passiert in der Regel zuerst zu Hause, jemand bringt einen Song oder eine Idee mit, und dann arbeiten wir alle zusammen daran. Manchmal ist es einfach und jeder muss nur seinen Teil herausfinden, manchmal nicht so sehr, aber wir versuchen immer, das Beste für den Song zu tun.

Time For Metal / Lars T.

Der Name der neuen Scheibe suggeriert ja bereits, dass es eine Fortsetzung geben wird. Ihr wollt eine Geschichte erzählen und damit „die Rückkehr der zerstörerischen Mächte beschreiben, die das Imperium der Menschen zerstören wollen!“. Kannst du mit wenigen Worten erklären, worum es dabei geht und wie die Idee entstanden ist?

Death Valley Knights / Hugo T.

Nun … wir haben bereits fertige Songs für die Vol. 2, also ja! Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben! Was das Zitat angeht, so schreiben wir viel über W40K, also sucht nicht weiter! Es bezieht sich auf den laufenden Krieg zwischen dem Imperator der Menschheit und den Mächten des Chaos! Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, solltet ihr sie euch ansehen, sie gehört zu den besten Sci-Fi-Serien überhaupt!!!

Time For Metal / Lars T.

Bisher sind eure Veröffentlichungen Eigenproduktionen. Bevorzugt ihr diese Arbeitsweise, oder seid ihr auf der Suche nach einem Label?

Death Valley Knights / Hugo T.

Wir haben es bisher so gemacht, weil wir noch kein wirklich interessantes Angebot hatten, aber wenn wir eins bekommen, werden wir wohl prüfen, ob es sich lohnt!

Time For Metal / Lars T.

Ihr seid in den letzten zwei Jahren auf diversen europäischen Bühnen unterwegs gewesen. Unter anderem habt ihr euch die Bühne mit Dragonforce geteilt und auf dem legendären Bloodstock Festival gespielt. Was war bisher dein persönliches Highlight?

Death Valley Knights / Hugo T.

Um ehrlich zu sein, waren die Shows, die wir in letzter Zeit gespielt haben, die besten. Das Publikum hat jedes Wort mitgesungen, es gab Moshpits, es war ein tolles Gefühl, mit den Leuten zu reden und zu hören, wie sehr sie unsere Sachen lieben!

Time For Metal / Lars T.

Bestimmt haben inzwischen einige Leser Lust, euch live zu erleben. Du hast mir ja bereits verraten, dass für 2025 auch Gigs in Deutschland geplant sind. Kannst du da schon etwas Genaueres verraten?

Death Valley Knights / Hugo T.

Ja! Wir schauen uns den April mit unseren Freunden Lost Sanctuary an! Wir sollten dazu bald mehr sagen können!

Time For Metal / Lars T.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Traditionell überlasse ich meinem Interviewpartner gerne die letzten Worte. Vielleicht gibt es ja noch etwas, dass bisher nicht angesprochen wurde und du unseren Lesern gerne mit auf den Weg geben möchtest.

Death Valley Knights / Hugo T.

Vielen Dank, Alter! An alle, die sich unsere Musik angehört haben: Danke und bis bald auf der Straße, für alle anderen: Hört auf Lars und hört euch unser Album an!

— ENGLISH VERSION —

A few weeks ago, Dan Baune (Devil’s Train, Lost Sanctuary, ex-Monument) contacted me. His friends from the band Death Valley Knights were about to release a new album and he asked if he could put me in touch with the band. Of course, he could. I didn’t know anything about the band and I didn’t find much on the internet. The band was founded in 2011 and has already shared the stage with Dragonforce as support and Death Valley Knights have also played at Bloodstock Festival. So they are not a newcomer. When you read this interview, the new album is already out. While writing the review, I was completely blown away by the band’s sound, so I asked Death Valley Knights for an interview. (You can read the review of Call Of The Warlord Volume 1 here.) Hugo Terva (drums) also liked my idea of featuring the band at Time For Metal and agreed. So who are Death Valley Knights, where did the inspiration for the new album come from and when can we see the guys live here in Germany?

Time For Metal / Lars T.

Hey Hugo, great that you’ve made this interview possible. The Time For Metal readers have only learned a little about you so far, so let’s start at the beginning. Death Valley Knights were founded in 2011. What was the idea that led to the founding of the band? How did you get to know each other and what is your unique selling point?

Death Valley Knights / Hugo T.

The idea was to play heavy metal and leave happy people with sore necks everywhere we go! It took a few years to get the line up right, we’re all from different countries but met in London over the years. As for our unique selling point, we play a rather “traditional” heavy metal but infused with our personalities and styles, it ends up being its own fresh thing! The fact that it talks of Warhammer 40K and epic space battles and demon is just the icing on top!

Time For Metal / Lars T.

The New Wave of British Heavy Metal can always be heard in your songs. Were you inspired by certain bands and what musical elements define your style?

Death Valley Knights / Hugo T.

Judas Priest is definitly a big one, we all love that! There’s always gonna be some influences coming through here and there, we’re quite guitar heavy with a lot of solos and harmonies, we’re lucky to have two awesome guitarists who work really well together!

Time For Metal / Lars T.

Is there a main goal you are working on? What is the next milestone you want to reach with the band?

Death Valley Knights / Hugo T.

Just keep building our audience and be on the road, we’ve started to book and organize everything ourselves these last few years and the results have been great, we just released our first album and have festivals and shows across Europe booked for this and next year! Our main goal is simply to keep growing.

Time For Metal / Lars T.

I was really excited about your new album Call Of The Warlord Volume 1. However, most of the songs have already been released as singles over several years. Was it planned from the start that it would later become an album?

Death Valley Knights / Hugo T.

It was the idea yeah, we recorded these songs over the last few years and with these 9 we felt like we had a really solid, heavy album! So we decided to package it all together with a previously unreleased track as well.

Time For Metal / Lars T.

Please take us to the rehearsal room. Do you have the opportunity to rehearse together at all, or do a lot of things happen online? How do you create songs?

Death Valley Knights / Hugo T.

3 of us are in London and we generally rehearse once a week, when we have shows we do 2-3 to make sure it’s super tight. The writing happens at home first generally, someone will bring a song or idea, and then we’ll work on it all together, sometime it’s easy and everyone just needs to figure out their parts, sometime not so much but we always try to do what’s best for the song.

Time For Metal / Lars T.

The name of the new album suggests that there will be a sequel. You want to tell a story and describe “the return of the destructive forces that want to destroy the human empire!”. Can you explain in a few words what this is about and how the idea came up?

Death Valley Knights / Hugo T.

Well… we already have songs ready to go on that Vol.2 so yeah! There’ll be a sequel for sure! As for that quote, we write about W40K a lot so look no further! It references the ongoing war between the Emperor of mankind and the forces of Chaos! If you don’t know the lore you should check it out, it’s some of the best sci-fi ever!!!

Time For Metal / Lars T.

So far your releases have been made DIY. Do you prefer this way of working, or are you looking for a label?

Death Valley Knights / Hugo T.

We’ve done it that way so far because we haven’t really had any interesting offer, if we get one I guess we’ll check if it’s worth it!

Time For Metal / Lars T.

You have been on tour on various European stages over the last two years. Amongst others, you’ve shared the stage with Dragonforce and played at the legendary Bloodstock Festival. What has been your highlight so far?

Death Valley Knights / Hugo T.

To be honest, the shows we’ve done recently have been the best, amazing crowds singing every word, mosh pits, chatting with people and just hearing how much they love our stuff is just the best feeling!

Time For Metal / Lars T.

I’m sure some readers are now keen to see you live. You’ve already told me that gigs in Germany are planned for 2025. Can you give us any more details?

Death Valley Knights / Hugo T.

Yes! We’re looking at April with our friends Lost Sanctuary! We should have more to say soon!

Time For Metal / Lars T.

Thank you so much for taking the time to do an interview. As usual, I like to leave the last words to my interview partner. Perhaps there is something else that hasn’t been mentioned yet that you would like to share with our readers.

Death Valley Knights / Hugo T.

Thank you dude! To everyone who checked out our music, thank you and see you on the road soon, for everyone else, listen to Lars and go check out our album!