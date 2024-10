Kreator: veröffentlichen Video zu „666 – World Divided (Live In Chile)“

Die mächtigen Kreator haben ein Video für eine Live-Version ihres Songs 666 – World Divided veröffentlicht, ein weiterer Ausschnitt aus ihrer monumentalen Live-Performance in Chile im April 2023, die am 19. November 2024 als digitales Album veröffentlicht wird.

Die Fans können das Chaos und die massiven Circle Pits miterleben, die während des Abends ausbrachen und die rohe Energie zeigen, die nur Kreator und ihre chilenischen Horden beherrschen.

Die Studioversion des Tracks wurde ursprünglich als eigenständige Single im Jahr 2020 und als Beitrag zu einer Split 7“ mit Lamb Of God veröffentlicht.

Seht euch 666 – World Divided (Live In Chile) hier an:

Der „Klash Of The Titans“ kehrt auf triumphale Weise nach Nordamerika zurück! Die Fans können sich auf eine epische Metal-Nacht mit den Thrash-Urgesteinen Kreator und Testament als Co-Headliner freuen. Der 34-Tage-Trek wird quer durch die USA führen und sieben Termine in Kanada beinhalten, bevor er am 27. Oktober in San Francisco endet. Als besondere Gäste sind die (Bay Area) Death Metal-Pioniere und Labelkollegen Possessed mit von der Partie.

Tickets und VIP-Pakete für die Tour sind erhältlich

https://www.kreator-terrorzone.de/

Die verbleibenden Termine für Kreators Co-Headliner Klash Of The Titans North American Tour 2024 mit Testament und Special Guests Possessed sind:

10/20 Dallas, TX @ The Factory in Deep Ellum

10/22 Denver, CO @ Fillmore Auditorium

10/23 Albuquerque, NM @ Albuquerque Convention Center

10/24 Phoenix, AZ @ The Van Buren

10/26 Los Angeles, CA @ The Hollywood Palladium

10/27 San Francisco, CA @ The Warfield

Internationale Metal-Mächte vereinen sich zu einer monströsen Vereinigung zwischen Kreator und den US-Metal-Monstern Anthrax. Abgerundet wird dieses unübersehbare Line-Up durch einen ganz besonderen Gast: Testament, die Metal-Maschine aus der Bay Area!

Kreator + Anthrax 2024 European Tour

w/ Special Guest: Testament

21-Nov-2024 UK – Manchester, O2 Apollo

22-Nov-2024 UK – Wolverhampton, Civic Hall

23-Nov-2024 UK – London, Eventim Apollo

25-Nov-2024 IE – Dublin, 3 Arena

27-Nov-2024 UK – Glasgow, OVO Hydro

29-Nov-2024 FR – Paris, Zenith

30-Nov-2024 DE – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

01-Dec-2024 DE – Munich, Zenith

03-Dec-2024 LU – Esch-sur-Alzette, Rockhal

04-Dec-2024 CH – Zurich, Halle 622

06-Dec-2024 IT – Milan, Alcatraz

07-Dec-2024 DE – Stuttgart, Schleyerhalle

08-Dec-2024 DE – Berlin, Uber Eats Music Hall

10-Dec-2024 HU – Budapest, Barba Negra

11-Dec-2024 PL – Katowice, Spodek

13-Dec-2024 DE – Frankfurt, Jahrhunderthalle

14-Dec-2024 DE – Hamburg, Edel Optics Arena

15-Dec-2024 NL – Den Bosch, Mainstage

