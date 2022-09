Powerwolf: „Lupus Dei (15th Anniversary Edition)“ erscheint am 11.11.

Powerwolf haben sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt: Sie stehen an der Spitze der europäischen Heavy-Metal-Szene und haben es geschafft, ihren Erfolg immer weiter auszubauen, was mit der Veröffentlichung des aktuellen Albums Call Of The Wild (2021) deutlich wird. Nachdem letztes Jahr der 10-jährige Jubiläums-VÖ des Blood Of The Saints Albums gelauncht wurde, steht der 15-jährige Jubiläumsrelease zum zweiten Studioalbum Lupus Die an, eine spezielle Deluxe-Version erscheint am 11. November 2022!

Die spezielle Wiederveröffentlichung enthält (Demo)-Bonusmaterial sowie ein atemberaubendes neues Frontcover-Artwork von Zsofia Dankova. Das Veröffentlichungsdatum der Wiederveröffentlichung entspricht auch dem Startdatum von Powerwolfs großer und umfassender Wolfsnächte 2022-Tour durch Europa mit Dragonforce und Warkings als Support-Acts.

„Eingebettet zwischen dem lateinischen Ave Maria im Intro und dem Pater Noster im Outro, war dieses Album wahrscheinlich unser wichtigstes, denn für mich definierte es Powerwolf. Wenn Return In Bloodred die Geburt war, dann war dies der Übergangsritus“, kommentierte Powerwolfs Matthew Greywolf in den Liner Notes zu Lupus Dei (15th Anniversary Edition).

Lupus Dei (15th Anniversary Edition) erscheint in verschiedenen Deluxe Editionen, als Gatefold-2-LP (clear w/ black smoke vinyl – 500x copies via EMP, Bloodred black marbled vinyl – 500x copies via Napalm Records und Clear grey-blue w/ black smoke vinyl – 300x copies via Powerwolfs Webshop), 2-CD Earbook, 2-CD Digibook und als Gatefold LP (Black vinyl, Gold black melt vinyl – 500x copies, Silver black splatter vinyl – 500x copies und Clear orange brown w/ black smoke vinyl – 300x copies) mit Poster.

Die pre-order für diesen speziellen Reissue findet ihr unter: metalblade.com/powerwolf

2CD Earbook – Tracklist:

CD 1: Lupus Dei

01. Lupus Daemonis (Intro)

02. We Take It From The Living

03. Prayer In The Dark

04. Saturday Satan

05. In Blood We Trust

06. Behind The Leathermask

07. Vampires Don’t Die

08. When The Moon Shines Red

09. Mother Mary Is A Bird Of Prey

10. Tiger Of Sabrod

11. Lupus Dei

CD 2: The Lupus Dei Demos

1. Lupus Daemonis (Intro) (Demo Version)

2. We Take It From The Living (Demo Version)

3. Saturday Satan (Demo Version)

4. Behind The Leathermask (Demo Version)

5. Vampires Don’t Die (Demo Version)

6. Tiger Of Sabrod (Demo Version)

2LP – Tracklisting:

LP 1: Lupus Dei

Side A:

01. Lupus Daemonis (Intro)

02. We Take It From The Living

03. Prayer In The Dark

04. Saturday Satan

05. In Blood We Trust

06. Behind The Leathermask

Side B:

07. Vampires Don’t Die

08. When The Moon Shines Red

09. Mother Mary Is A Bird Of Prey

10. Tiger Of Sabrod

11. Lupus Dei

LP2 – The Lupus Dei Demos

Side A:

01. Lupus Daemonis (Intro) (Demo Version)

02. We Take It From The Living (Demo Version)

03. Saturday Satan (Demo Version)

04. Behind The Leathermask (Demo Version)

05. Vampires Don’t Die (Demo Version)

06. Tiger Of Sabrod (Demo Version)

Side B:

Etching

Powerwolf – Wolfsnächte Tour 2022

w/ Dragonforce, Warkings

11.11.22 DE – Berlin / Velodrom

12.11.22 DE – München / Zenith

13.11.22 CZ – Prag / Tipsport Arena

14.11.22 PL – Katowice / MCK

16.11.22 HU – Budapest / Barba Negra

17.11.22 AT – Wien / Gasometer

18.11.22 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

19.11.22 CH – Zürich / Samsung Hall

21.11.22 ES – Barcelona / Razzmatazz

22.11.22 ES – Madrid / Riviera

24.11.22 IT – Mailand / Alcatraz

25.11.22 DE – Frankfurt / Jahrhunderthalle

26.11.22 DE – Oberhausen / Rudolf-Weber-Arena

27.11.22 FR – Paris / Zenith

29.11.22 UK – London / Roundhouse *

01.12.22 NL – Amsterdam / Afas Live

02.12.22 DE – Hamburg / Sporthalle

03.12.22 DE – Saarbrücken / Saarlandhalle

04.12.22 BE – Antwerpen / Lotto Arena

* Without Dragonforce

Powerwolf Line-Up:

Attila Dorn – Vocals

Matthew Greywolf – Guitar

Charles Greywolf – Bass

Falk Maria Schlegel – Organ

Roel Van Helden – Drums

Powerwolf online:

https://www.powerwolf.net

https://www.facebook.com/powerwolfmetal