Infest: veröffentlichen neuen Song und neues Album

Am Freitag erschien neben dem neuen Abum auch die vierte Single/Leading-Track, Man-God – Eine finstere Predigt für die Gottlosen und Freigeister.

Man-God ist eine verzerrte Vision, eine düstere Hymne für alle, die jenseits von Dogmen und Licht nach Sinn suchen. Mit brachialer Kraft und quälender Wahrheit entfesselt dieser Track eine neue Form des „Erlösers“ – geboren aus Wut, Schmerz und purem Chaos. „Hass ist, was ich bin – was ich fühle“ ist nicht nur ein Songtext, sondern ein Credo für die Desillusionierten. Mit einer Mischung aus Mystik, Wahnsinn und Trotz ruft Man-God die Metal-Gläubigen dazu auf, sich zu erheben, zu hinterfragen und zu siegen. Komm näher … und sieh selbst.

„Die serbische Metalvernichtungsmaschine ist zurück und überzeugt wieder einmal total. Diese aggressive Mischung aus Death und Thrash Metal ist einfach ihr Ding und das haben sie auch echt drauf. Dabei zeigt man ein gutes Händchen für das Songwriting, hat ein bestechendes Rhythmusgefühl und baut auch melodische Elemente mit ein. Ein sehr geiles Album, welches jetzt hoffentlich auch mal von der Breite wahrgenommen wird. Album kaufen und wenn ihr die Möglichkeit habt, sie live zu sehen, unbedingt hingehen.“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Michael E., der schon in das Album reinhören konnte. Hier kommt ihr zu seinem Review zu Ambassadors Of Aggression: