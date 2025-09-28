The Answer Lies In The Black Void: veröffentlichen Video zu „Deconstructed“

The Answer Lies In The Black Void, die alchemistische Zusammenarbeit zwischen der Sängerin Martina Horváth (Thy Catafalque) und dem Komponisten/Multiinstrumentalisten Jason Köhnen (Celestial Season, Bong-Ra, The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble), haben die dritte und letzte Single aus ihrem neuen Album Transcendental veröffentlicht, das am 26. September über Lay Bare Recordings erschienen ist. Seht euch das Video hier an:

Zusammen mit dem neuen Track mit dem Titel Deconstructed hat die Band auch ein beeindruckendes Musikvideo veröffentlicht, begleitet von der Aussage: „What we give our time and attention to reflects what we value most. Each moment we offer is a quiet declaration of meaning.“

Wurzeln in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für Doom in all seinen Formen, gründeten Horváth und Köhnen die Band The Answer Lies In The Black Void, um die emotionalen und existenziellen Tiefen des Genres zu erkunden. Ihr selbstbezeichneter Transcendental Metal verbindet die erdrückende Schwere des Doom mit Elementen aus Folk, Ambient und Electronica und wirft ein breites, atmosphärisches Netz, das sowohl klangliche Schwere als auch spirituelle Introspektion einfängt.

Lyrisch taucht die Band tief in die Komplexität der menschlichen Psyche ein. Themen wie innere Kämpfe, psychologische Transformation und die verborgene Architektur der Seele durchdringen ihre Songs und verleihen ihrer Musik eine eindringliche emotionale Resonanz, die über die typischen Grenzen des Metals hinausgeht. Das Ergebnis ist ein Sound, der sowohl seelenzerstörend als auch seelensuchend ist.

Transcendental wurde am 26. September über Lay Bare Recordings veröffentlicht.

Nach ihrem von der Kritik gefeierten Debüt Forlorn (2021) und dem ebenso fesselnden Thou Shalt (2023) setzen The Answer Lies In The Black Void mit ihrem neuen Album die Erkundung der Tiefen der menschlichen Psyche fort und fesseln Zuhörer weit über die typischen Grenzen des Metals hinaus.

