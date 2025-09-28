Ungoliath: veröffentlichen neuen Song „Cry Of The Broken Realm“

Seit seiner Gründung im Jahr 2002 hat Ungoliath, das von Steffen Kraatz alias Bane ins Leben gerufene Berliner Ein-Mann-Projekt, eine ganz eigene Klangwelt erschaffen. Ihre Musik ist mehr als bloßes Liedgut – sie öffnet ein Tor nach Tendalied, ein düsteres Reich aus Feuer, Frost, Verfall und Prophezeiungen.

Nach ersten Demos und Veröffentlichungen sorgte 2024 das Studioalbum Whispers Of The Gale für Aufsehen. Mit einer Mischung aus brachialen Riffs, doomigen Schwere und eiskalten Vocals gelang Ungoliath ein Werk, das atmosphärischen Black Metal neu interpretierte. Im darauffolgenden Jahr erschien die EP The Fourfold Descent, die mit vier elementaren Hymnen die Grenzen des Genres noch weiter verschob.

Kraatz Handschrift prägt jeden Ton: melancholische Melodien, vielschichtige Riffs und bedrohliche Klanglandschaften verweben sich zu einer musikalischen Reise durch innere Abgründe, vergessene Götter und kosmische Katastrophen. Texte voller Poesie und Widerspruch – zwischen Schmerz und Hoffnung, Stille und Sturm – verleihen der Musik zusätzliche Tiefe.

Aktuell arbeitet Ungoliath an Shadows Of The Eclipse, einem neuen Kapitel der Bandgeschichte. Hier treffen rohe Black-Metal-Energie auf symphonische Texturen, rituelle Chöre und cineastische Weite. Ein Werk, das den Untergrund verlässt, ohne seine Wurzeln zu vergessen – und in dem der Untergang nicht das Ende, sondern den Beginn eines neuen Feuers markiert.