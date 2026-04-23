TodoMal: veröffentlichen Lead-Single „Point Of Coalescence“ vom kommenden Debütalbum „Graveyards Of Joy“

Das anglo-spanische Atmospheric-Doom-Metal-Projekt TodoMal veröffentlicht sein drittes Album Graveyards Of Joy über Season Of Mist. Das Album bildet den Abschluss einer Trilogie, die mit Ultracrepidarian (2021) begann und mit A Greater Good (2023) fortgesetzt wurde. Die neun Tracks sind langsam aufbauender, raumgreifender Doom, entstanden in der Einsamkeit nach persönlichen Tragödien.

Anlässlich der Ankündigung veröffentlicht die Band Point Of Coalescence als erste Single des Albums, begleitet von einem offiziellen Musikvideo. Der Song wurde nicht ohne Grund als Einstieg in Graveyards Of Joy gewählt: Er ist dicht, düster und kompromisslos und thematisiert Scham, Gewalt und den schleichenden Bewusstseinsverlust. Surreale und kosmische Horrorbilder verleihen dem Song eine beunruhigende, fast theatralische Note.

Seht euch das Musikvideo zu Point Of Coalescence hier an:

Graveyards Of Joy verarbeitet Trauer, Wut und hart erkämpfte Hoffnung in einem Sound, der in der langsam aufsteigenden Schwere von klassischem Doom und dramatischem Rock wurzelt und gleichzeitig viel Raum für Melodie und Atmosphäre lässt. Weitläufige, von der Hammond-Orgel getragene Passagen weichen melancholischem Folk; Streicher mit einer an Morricone erinnernden Offenheit stehen neben schweren, tragenden Riffs. Das Album schöpft aus einer Vielzahl von Referenzen, von der orchestralen Weite Vangelis’ und der warmen Hammond-Orgel von Deep Purple bis hin zur dramatischen Sensibilität von Tindersticks und Nick Cave, ohne dabei die Feierlichkeit zu verlieren, die die Identität der Band ausmacht. Es ist ein DIY-Album, produziert mit einem modernen, alternativen Ansatz und nicht mit nostalgischer Rekonstruktion.

Graveyards Of Joy – Trackliste:

Mare Ignis Lucid Nightmare Point Of Coalescence Misericordiah Unholy Deliverance Humanised Gods For Mercy Graveyards Of Joy

Graveyards Of Joy erscheint am 3. Juli über Season Of Mist.

Aufnahmestudio: Trinitat-Montseny / 7th Middle Street / Moontower Studios

Produzent: Javier Fernández Milla / Christopher B. Wildman; unterstützt von Javier Félez Rodríguez (Schlagzeugaufnahme und Gitarrentechnik)

Mixing: Javier Fernández Milla, Trinitat Montseny

Mastering: Jaime López Arellano, Arda Recorders (Portugal)

Cover-Artwork: Lluís Rigalt, Ruïnes (1865), Museu Nacional d’Art de Catalunya

Fotografie: Christopher B. Wildman

TodoMal – Aufnahmebesetzung:

Wildman – Gitarre und Gesang

Mile – Bass und Gesang

Javi – Gitarre

Bud – Schlagzeug

Cecilia – Synthesizer und Gesang

Gastmusiker:

Cecilia Tallo – Backing Vocals, Titel 4 und 6

Teodora Gosheva – Gesang

Darío Garrido – Akustikgitarren

Manu Clavijo – Live-Streicher

Verfügbare Formate:

Digitaler Download

CD Digipak

12″-Vinyl-Klappcover – Schwarz

12″-Vinyl-Klappcover – Transparentes Türkis

12″-Vinyl-Klappcover – Halb Gold, halb Schwarz

Mehr Informationen zu TodoMal und den bevorstehenden Tour-Terminen für 2026 findet ihr hier:

TodoMal online:

https://www.facebook.com/todomalofficial

https://www.instagram.com/todo_mal_band/