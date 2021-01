Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Finsterforst, Excelsis, King Crimson, Symphony X u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Finsterforst – Weinende Ruinen

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Weinende Ruinen

Album: Urwerk

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Onslaught – Blood Upon The Ice

Artist: Onslaught

Herkunft: England

Song: Blood Upon The Ice

Album: In Search Of Sanity

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/onslaughtuk

Balance Of Power – Wake Up Call

Artist: Balance Of Power

Herkunft: England

Song: Wake Up Call

Album: Heathen Machine

Genre: AOR, Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BALANCEOFPOWERHERSFELD/

Deep Purple – Fools

Artist: Deep Purple

Herkunft: England

Song: Fools

Album: Fireball

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Progressive Rock, Blues Rock, Funk Rock, Heavy Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialdeeppurple/

Ministry – Thanx But No Thanx

Artist: Ministry

Herkunft: USA

Song: Thanx But No Thanx

Album: From Beer To Eternity

Genre: Industrial Metal, Thrash Metal, Crossover, Electronic, New Wave

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://ministryband.com

Ahnengrab – Omen

Artist: Ahnengrab

Herkunft: Deutschland

Song: Omen

Album: Omen

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Ahnengrab/3540263255

Excelsis – For Death And Glory

Artist: Excelsis

Herkunft: Schweiz

Song: For Death And Glory

Album: The Standing Stone

Genre: Folk Metal, Power Metal, Helvetic Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Excelsis.ch/

Hallows Eve – Vampires Drink Deep

Artist: Hallows Eve

Herkunft: USA

Song: Vampires Drink Deep

Album: Evil Never Dies

Genre: Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialhallowseve/

Wintersun – Land Of Snow And Sorrow

Artist: Wintersun

Herkunft: Finnland

Song: Land Of Snow And Sorrow

Album: Time I

Genre: Symphonic Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/wintersun

Bloodthorn – March To War

Artist: Bloodthorn

Herkunft: Norwegen

Song: March To War

Album: In Your Shadow Of Your Black Wings

Genre: Black Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 1997

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Bloodthorn/2370

Black Willows – Haiku

Artist: Black Willows

Herkunft: Schweiz

Song: Haiku

Album: Haze

Genre: Psychedelic Rock, Stoner Rock, Doom Metal, Stoner Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/theblackwillows/

Spectral Voice – Terminal Exhalation Of Being

Artist: Spectral Voice

Herkunft: USA

Song: Terminal Exhalation Of Being

Album: Eroded Corridors Of Unbeing

Genre: Doom Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Necroticdoom/

Gernotshagen – Skaid

Artist: Gernotshagen

Herkunft: Deutschland

Song: Skaid

Album: Märe Aus Wäldernen Hallen

Genre: Pagan Metal, Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 8:21 Minuten

Link: https://www.gernotshagen.com

Pungent Stench – Fear The Grand Inquisitor

Artist: Pungent Stench

Herkunft: Österreich

Song: Fear The Grand Inquisitor

Album: Ampeauty

Genre: Death Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Pungent_Stench/174

Angellore – Tears Of Snow

Artist: Angellore

Herkunft: Frankreich

Song: Tears Of Snow

Album: Errances

Genre: Atmospheric Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AngelloreDoom/

King Crimson – The Sheltering Sky

Artist: King Crimson

Herkunft: England

Song: The Sheltering Sky

Album: Discipline

Genre: Progressive Rock

Veröffentlichung: 1981

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.facebook.com/kingcrimsonofficial/

Sepultura – 4648

Artist: Sepultura

Herkunft: Brasilien

Song: 4648

Album: Kairos

Genre: Groove Metal Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.sepultura.com.br

The Sisters Of Mercy – More

Artist: The Sisters Of Mercy

Herkunft: England

Song: More

Album: Vision Thing

Genre: Rock, New Wave, Post Punk, Gothic Rock

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: http://www.the-sisters-of-mercy.com

Symphony X – Awakenings

Artist: Symphony X

Herkunft: USA

Song: Awakenings

Album: The Odyssey

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: http://www.symphonyx.com

Metallica Orion

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: Orion

Album: Master Of Puppets

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:22 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.