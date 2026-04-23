Embryonic Autopsy: veröffentlichen neue Single und offizielles Video zu „Feasting Upon The Rotted Uterus“

Die US-amerikanische Brutal-Death-Metal-Band Embryonic Autopsy schlägt mit voller Wucht zu und veröffentlicht ihre neue Single samt dem offiziellen Video Feasting Upon The Rotted Uterus, dem ersten vernichtenden Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum Rise Of The Mutated, das am 5. Juni 2026 über Massacre Records erscheinen soll.

Mit Feasting Upon The Rotted Uterus bekräftigen Embryonic Autopsy einmal mehr ihr Bekenntnis zum kompromisslosen Old-School-Brutal-Death-Metal. Angetrieben von rasanten Gitarrenriffs, kehligen Vocals, gnadenlosen Drums und wilden, groovigen Riffs liefert der Track einen unerbittlichen und grotesken Angriff, der den charakteristischen Sound der Band perfekt einfängt.

Als Eröffnungsschlag von Rise Of The Mutated präsentiert sich die Band in diesem Song von ihrer bösartigsten und ausgefeiltesten Seite. Durch die Kombination der rohen Extremität des Death Metal der frühen 90er-Jahre mit moderner Präzision und einer vernichtenden Produktion beweisen Embryonic Autopsy einmal mehr, warum sie zu einem der angesehensten Namen in der zeitgenössischen Underground-Brutal-Death-Metal-Szene geworden sind.

Rise Of The Mutated bildet das letzte Kapitel der konzeptionellen Trilogie der Band, nach Prophecies Of The Conjoined (2022) und Origins Of The Deformed (2024). Das neue Album erweitert die Geschichte von außerirdischen Eingriffen, genetischen Experimenten und dem Aufstieg hybrider Lebensformen und verspricht den intensivsten und am besten ausgearbeiteten Teil der Saga.

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