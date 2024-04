Embryonic Autopsy: geben „Origins Of The Deformed“ Albumdetails bekannt & streamen erste Videosingle

Mit ihrem gefeierten Debütalbum Prophecies Of The Conjoined stürmte die US-Band Embryonic Autopsy 2022 die Death Metal Szene. Am 14.06.2024 erscheint mit Death Metal ihr zweiter Longplayer! Das Album wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich sein.

Das neue Werk folgt dem krassen und abgedrehten lyrischen Stil von Prophecies Of The Conjoined und setzt die Geschichte der Alien/Mensch-Hybrid-Theorie fort. Origins Of The Deformed stürzt sich in mehr Eingeweide und Blut als je zuvor und hält sich textlich nicht zurück. Mit Songtiteln wie Dissolving In Acidic Afterbirth, Orgies Of The Inseminated und Dripping In The Vaginal Nectar nimmt die Band den Hörer mit auf eine groteske Reise. Musikalisch bieten Embryonic Autopsy dem geneigten Hörer weiterhin den rauen und kraftvollen Sound, für den sie bekannt sind, und fügen gleichzeitig einige zusätzliche Wendungen hinzu, mit Elementen aus Grindcore, schwedischem Death Metal, brutalem US Death Metal und sogar Momenten, in denen Vocal Fry verwendet wird.

Gestern präsentierte die Band ein Musikvideo zu ihrer ersten Album Single, Orgies Of The Inseminated, feat. einem Gitarren-Solo von James Murphy (ex-Death, ex-Obituary, ex-Testament)!

„Der Song setzt die Embryonic Autopsy-Tradition der Alien/Mensch-Hybrid-Theorie durch die Kombination von Alien-DNA mit menschlicher DNA fort, um ein „Superwesen“ zu schaffen.“, verrät Sänger Tim King. „Orgies Of The Inseminated nimmt den Hörer mit auf eine Reise der Mischwesen, die sich in einer fast genetisch spezifischen Züchtung vermischen und verschiedene Eigenschaften und Merkmale hervorbringen. Der Song wartet mit einem langen und äußerst heftigen Solo des legendären Gitarristen James Murphy (ex-Death, ex-Obituary, ex-Testament) auf.“

Embryonic Autopsys kommendes Album wurde von Scott Roberts produziert und gemixt, und von Ulrich Wild in den Wilderness Studios gemastert. Auf Origins Of The Deformed geben sich hochkarätige Gäste wie James Murphy, Jack Owen (Six Feet Under, ex-Cannibal Corpse, ex-Deicide) und Terrance Hobbs von Suffocation die Ehre. Das Album Artwork stammt von Cutting Edge Metal Studios.

Origins Of The Deformed Tracklist:

1. Dripping In The Vaginal Nectar

2. Orgies Of The Inseminated

3. Human Vessel Of Alien Hybrids

4. Dissolving In Acidic Afterbirth

5. Spewed Forth Into Chunks

6. Self-Inflicted C-Section

7. The Conjoined Must Perish

8. Cleopatra’s Spawn

9. Carnivorous Abortion

10. The Curse Of Madame Pele

Embryonic Autopsy live:

18.05.2024 US Milwaukee, WI – Milwaukee Metal Fest

08.06.2024 US Toledo, OH – Toledo Deathfest

31.07.-03.08.2024 DE Wacken – Wacken Open Air

Album Line-Up:

Tim King – Vocals

Scott Roberts – Gitarre, Keyboard

Kenxi Dupey – Bass

Marco Fimbres – Drums

Gastmusiker:

James Murphy (ex-Death, ex-Obituary, ex-Testament):

Gitarrensoli in Orgies Of The Inseminated, Cleopatra’s Spawn und Carnivorous Abortion

Jack Owen (Six Feet Under, ex-Cannibal Corpse, ex-Deicide):

Gitarrensoli in Dissolving In Acidic Afterbirth und Dripping In The Vaginal Nectar

Terrance Hobbs (Suffocation):

Gitarrensolo in Carnivorous Abortion

Embryonic Autopsy online:

https://www.facebook.com/embryonicautopsy

https://www.instagram.com/embryonic_autopsy