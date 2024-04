Idol Throne: veröffentlichen im Mai das Full-Length „A Clarion Call“

Die Thrash-Power-Prog-Metal-Band aus Indiana, Idol Throne, wird das Album mit dem Titel A Clarion Call am 31. Mai über Stormspell Records veröffentlichen. Das neue Album, Nachfolger der Debüt-LP The Sibylline Age (2022), besteht aus acht Titeln mit einer Spielzeit von fast 50 Minuten und wird die Fans von Symphony X, Heathen, Angra und Fates Warning begeistern!

Das Lyric-Video zur Single The Last Voyage ist bereits erschienen:

Von der Gründung der Band im Jahr 2018 bis zur Veröffentlichung der Debüt-LP The Sibylline Age im Jahr 2022 haben Idol Throne versucht, Bay-Area-Thrash, US-Power und Progressive Metal zu einem einzigartigen Sound zu verschmelzen, der seinesgleichen sucht. Mit dem neuen Album A Clarion Call verfeinert und erweitert das Quintett gleichzeitig alles, was das Debütwerk zu etwas Besonderem macht, und erweitert gleichzeitig die Grenzen dessen, was die Band ist und sein kann.

Idol Throne nehmen den Hörer mit auf eine klangliche Reise über acht verschiedene Tracks, von aggressiven, hämmernden Thrashern und eindringlichen neoklassischen Exkursionen bis hin zu grandiosen und kraftvollen mehrteiligen Epen und Progressive-Rock-Klanglandschaften. A Clarion Call ist der Sound einer Band, die aus allen Rohren feuert und bereit ist, wirklich auf die Bühne zu treten.

“Für mich bedeutet A Clarion Call, dass Idol Throne den Sound, den wir für The Sibylline Age entwickelt haben, auf eine Weise erweitern, die das Wachstum dieser Band in den letzten Jahren zeigt. Nicht jede Band schafft es zu einem zweiten Album, und wir haben es nicht nur geschafft, sondern wir haben etwas geschaffen, das meiner Meinung nach wirklich ein Statement setzt. Das ist eine Leistung, mit der ich nicht zufriedener sein könnte”, sagte Co-Leadgitarrist und Keyboarder Martin Bowman.

A Clarion Call wurde von Martin Bowman und Jason Schultz produziert. Gemischt und gemastert von Pete Grossmann bei Bricktop Recording. Artwork von Mark Erskine/Erskine Designs. Foto von Kyle Bergfors/KB Imaging Co. Bandlogo von ModBlackMoon Logos, Marmoreffekt von Daniel „Pitforge“ Porta.

A Clarion Call Tracklist:

1. Ecliptykon

2. Covenant Of The Immortal

3. King Among Jackals

4. Petrified

5. The Last Voyage

6. A Clarion Call

7. System Simulacrum

8. Falconer’s Cry

Idol Throne sind:

Jake Quintanilla – Gesang

Martin Bowman – Lead- und Rhythmusgitarre, Keyboards, Hintergrundgesang

Jason Schultz – Lead- und Rhythmusgitarre, Hintergrundgesang

Trevor Kuta – Bass

Aaron Grove – Schlagzeug und Perkussion