Embryonic Autopsy: veröffentlichen Video zu „Craving Of The Mutated Fetus“

Die Brutal-Death-Metaller Embryonic Autopsy haben ein neues Video zum Song Craving Of The Mutated Fetus von ihrem Debütalbum Prophecies Of The Conjoined veröffentlicht, das im Februar 2022 bei Massacre Records erschienen ist.

Am 9. Oktober 2022 wird die Band als Vorgruppe von Max & Iggor Cavalera in der Concord Music Hall in Chicago, Illinois, auftreten. Tickets sind unter https://concordmusichall.com/calendar/max-iggor-cavalera erhältlich.

Embryonic Autopsys Debütalbum Prophecies Of The Conjoined bietet die intensivste und kompromissloseste extreme Musik, die man sich vorstellen kann, und beweist, dass sie darauf erpicht sind, die gutturale und rohe Kraft des Death Metals der frühen 90er Jahre so wieder aufleben zu lassen.

Unsere Meinung zu Prophecies Of The Conjoined: