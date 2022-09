After Taste: veröffentlichen Single/Video “Eye On The Prize”

Gegründet im Jahr 2016 von Dave Meester (God Dethroned), bieten After Taste aus den Niederlanden, eine Mischung aus Industrial-, Gothic- und Doom-Metal, begleitet von Dance-, Trip-Hop- und Ambient-Elementen. Geleitet von einer düsteren Atmosphäre entsteht eine einzigartige Mischung aus verschiedenen Musikstilen. Trotz der vorherrschenden melancholischen und wehmütigen Aura, die die Musik von After Taste transportiert, handelt es sich auch um Tanzmusik, die einen unbehaglichen, aber fesselnden Kontrast bildet.

Nun veröffentlichte die Band das Musikvideo zur Single Eye On The Prize, von ihrem Debütalbum How To Fake Love, welches bereits erhältlich ist.

Dave Meester sagt: „Eye On The Prize ist kein Liebeslied. Es geht darum, vor nichts Halt zu machen, um im Leben erfolgreich zu sein, und dabei das eigentliche Leben zu vergessen. Wir haben das Video zu diesem Song in typischer After-Taste-Manier produziert. Sich bewegen und dabei filmen, mit minimaler Vorbereitung. Gedreht haben wir im Frühling in Lüttich, Belgien. Die dreckige Industrie-Atmosphäre dort, umspielt die dreckige Industrial Musik… so, wie ein Schimmelpilz einen Käse umhüllt. Eye On The Prize ist bereits unsere 5. Single und wir können es kaum erwarten, noch mehr zu veröffentlichen!“

After Tastes Debütalbum How To Fake Love ist erhältlich als Digipack CD und Digitalalbum hier: https://aftertastenl.bandcamp.com/. Weitere Infos dazu könnt ihr hier nachlesen: