After Taste: veröffentlichen neue Single/Video “Warm Bodies”

Die neue Single Warm Bodies ist ebenfalls enthalten auf After Tastes Debütalbum How To Fake Love und erscheint heute als Single zusammen mit einem Visualizer Video, das man sich hier ansehen kann:

Dave Meester über den Song: „Bei Warm Bodies geht es darum, seinen Liebsten zu schaden. Wir hatten den Song lange Zeit gar nicht mehr auf dem Schirm, der Schreibprozess war so einfach, dass er nicht wirklich auffiel. Als wir ihn uns erneut anhörten, erkannten wir aber sein Potenzial. Definitiv ein Track für die kommenden Liveshows!

Ich habe mich auf eindringliche Vocals in den Strophen konzentriert, die meiner Meinung nach ziemlich stark herauskommen. Wir wollten einen gefährlichen Sound, der gut zu den Texten passt. Ich möchte nicht zu viel verraten. Vielleicht findet ihr selbst heraus, was ich meine.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album How To Fake Love könnt ihr hier nachlesen: