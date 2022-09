Ich Bin VBIK, Kalt, Unhinged und Acantharia am 08.10.2022 im Hot in Koblenz (Vorbericht)

Bands: Ich Bin VBIK, Kalt, Unhinged, Acantharia

Ort: Haus Der Jugend, Trierer Straße 123c, 56072 Koblenz

Datum: 08.10.2022

Kosten: 6 € AK

Genre: Post Rock, Post Hardcore, Extreme Metal, Prog Rock

Besucher: 100

Veranstalter: Dark Side Of The Huhn, Hot Koblenz

Link: https://facebook.com/events

Am 08.10.2022 findet im Haus Der Offenen Tür (HOT) in Koblenz ein Event der Reihe Dark Side Of The Huhn statt. Für die Freunde des besonderen Metals sind gleich vier besondere Bands am Start.

Ich Bin VBIK ist ein Quintett aus Koblenz und in der hiesigen Szene nicht unbekannt. Die Band nennt ihre Mucke Post irgendetwas. Das ist, denke ich, auch die richtige Bezeichnung. Irgendwo ist ihre Musik zwischen Post Rock und Post Hardcore angesiedelt. Ihre Songs sind in deutscher Sprache gehalten. Songs von Aufbruch, Trauer, Melancholie und Freude.

Wir schreiben das Jahr 2020, ein Jahr durch Corona völlig außer Kontrolle. Die Bürger trotzdem voll kontrolliert. In diese Zeit fällt die Veröffentlichung von Realm Of Human Madness von Unhinged ebenfalls völlig unkontrolliert. Unhinged, die sich zunächst 2018 aus den drei Ms Marc, Marco und Mirco aus Koblenz zusammenfanden, erweiterten sich 2020 zum Quintett, denn die beiden Js Jannis und Josh stießen zu dieser unkontrollierten Truppe. Zusammen macht man einen wilden Mix aus Extreme Metal, der nicht nur ihnen, sondern auch dem Hörer zudem eine Menge Spaß bereitet. https://unhingedslam.bandcamp.com/releases

Kalt kommen aus der Siegener Ecke. Zu ihrem Debütalbum Hybris, welches Ende April dieses Jahres auf CD erschienen ist, durfte ich ein Review machen (hier geht es zum Review). Kalt servieren feinsten Post Metal bzw. Post (Melodic) Hardcore und dies in der Liveumsetzung sogar noch hochprofessionell. Das durfte ich mir bereits beim diesjährigen Field Invasion in Urbach anschauen.

Acantharia ist ein einzelliges Lebewesen, welches zu den Strahlentierchen gehört. Alle Arten leben im Meer als häufiger Teil des Zooplanktons in den obersten Meeresschichten … so Wikipedia. Bei Acantharia in unserem Fall handelt es sich jedoch um eine Progressiv Rock Band aus Hachenburg, die sich Mitte 2019, also kurz vor Polly/äh Corona gegründet hat. Ebenfalls auf dem diesjährigen Field Invasion konnte die Prog Rock Formation voll überzeugen. Acantharia sind zwar eine recht junge/neue Band, ihre Bandmitglieder jedoch aus anderen Musikprojekten wie Fireburst, Desolated Throne oder Tribium bekannt.

Also ab nach Koblenz ins HOT und schaut euch diese tollen Bands an!