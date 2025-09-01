Necrokinesis: neues Album „Death Is The Hammer“ veröffentlicht

Die Death-/Thrash-Metal-Band Necrokinesis hat ihr neues Album Death Is The Hammer am 29. August veröffentlicht. Das Album präsentiert eine mitreißende und explosive Fusion aus Death- und Thrash Metal, die mit dunklen Melodien und klaustrophobischen Atmosphären verwoben ist.

Nach der Trennung der irischen Metalband Stereo Nasty gründete Musiker Adrian Foley Necrokinesis als kreativen Ein-Mann-Ausdruck während der Isolation durch die Covid-Lockdowns. Im Jahr 2020 wurde das selbstbetitelte Debüt des Projekts veröffentlicht, gefolgt von einem zweiten Album, A Force Made Flesh, das 2023 erschien.

Death Is The Hammer hat Wurzeln im Old-School Death Metal, überschreitet jedoch diese Einflüsse und zielt darauf ab, eine eigene Identität durch emotionale Intensität und technische Präzision zu festigen. Die musikalische Gewalt entfaltet sich in einer höhlenartigen Landschaft, die mit melancholischem Pathos ausbalanciert ist.

Die Trackliste zu Death Is The Hammer findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

FFO: Legion Of The Damned, Witchery, Kreator, Darkane

Necrokinesis online:

https://www.facebook.com/necrokinesismetal/

https://www.instagram.com/necrokinesis_/