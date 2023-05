Blind Channel: haben neue Single und Video für „Happy Doomsday“ veröffentlicht

Nach der Veröffentlichung ihrer Single Flatline im vergangenen Februar, die von ausgedehnten Tournee-Aktivitäten (EU Headline Tour / I Prevail EU-/ UK Tour / Electric Callboy Stadium Tour) begleitet wurde, melden sich Blind Channel mit einem weiteren Knaller namens Happy Doomsday zurück.

Die neue Single zeigt die Band in einer ausgefeilten Art und Weise, die eindeutig als „Violent Pop“ beschrieben werden kann. Einprägsam, süchtig machend und zeitgemäß!

Ihr könnt die neue Single hier streamen!

Seht euch die Videopremiere zu Happy Doomsday hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Nico (Gesang) kommentiert dies wie folgt:

„Die Zeit, in der wir diesen Song schrieben, war eine Zeit der ständigen schlechten Nachrichten für uns. Jeder Tag fühlte sich wie ein weiterer Weltuntergang an, was sich im Studio in einen Witz verwandelte: ‚Happy Doomsday to you‘. Frustriert stellten wir fest, dass Panik nur zu noch mehr Panik führt und schrieben diesen Song als Alternative, um uns zurückzulehnen und die Fahrt zu genießen, bis all die Schwierigkeiten zu Nachrichten von gestern werden. Der Song hat uns eine gute Zeit beschert, und wir hoffen, dass er das auch für andere sein kann!“

Festival-Sommer 2023

7.6. – Caribana Festival (SUI)

8.6. – Nova Rock Festival (AUT)

10.6. – Saaristo Open Festival (FIN)

11.6. – Download Festival (UK)

16.6. – Graspop Metal Meeting (BE)

24.6. – Full Force Festival (GER)

29.6. – Evil Live Festival (POR)

30.6. – Resurrection Fest (ESP)

15.7. – Ipppodrome Snai San Siro, Milan (ITA) – TBA

21.7. – Seinäjoen vauhtiajot (FIN)

11.8. – Back to School, Särkänniemi (FIN)

12.8. – Himos Metal Festival (FIN)

17.8. – Reload Festival (GER)

18.8. – Rock the Lakes Festival (SUI)

19.8. – Tapiola Festival (FIN)

Hier findet ihr die aktuellen Tourdaten 2023:

„It took me eight years to become an overnight success“ – mit dieser Zeile, die auf dem vierten Album von Blind Channel, Lifestyles Of The Sick & Dangerous, zu hören ist, setzt sich ihr kompromissloser Weg fort. Als sie sich 2013 in Oulu, Finnland, gründeten, wussten die Sänger Niko und Joel Hokka, Schlagzeuger Tommi Lalli, Gitarrist Joonas Porko und Bassist Olli Matela (und der später hinzugekommene DJ/Perkussionist Alex Mattson), dass es nur darum ging, groß rauszukommen oder nach Hause zu gehen. Und genau das taten sie, als sie ihren Weg auf die größte Bühne Europas fanden: Eurovision, nachdem sie am Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) teilgenommen hatten, Finnlands jährlichem Wettbewerb zur Ermittlung ihres Beitrags. Blind Channel gewannen den Platz mit dem größten Erdrutschsieg, den der Wettbewerb je gesehen hat, und begeisterten den Kontinent mit ihrem feurigen Nu-Metal-Song Dark Side.

Der Eurovision Song Contest ist jedoch nicht der springende Punkt in der Geschichte von Blind Channel. Das Sprungbrett, das sie auf diese geheiligte Bühne führte, war genau das: ein Schachzug auf dem Weg zu einem größeren Ziel. Zwar konnten sie dadurch noch mehr Anhänger gewinnen, aber dank ihrer drei vorherigen Alben hatten sie sich über die Jahre bereits eine große Fangemeinde aufgebaut: Revolutions (2016), Blood Brothers (2018), Violent Pop (2020).

Lifestyles Of The Sick & Dangerous geht den nächsten Schritt und bietet eine schwungvolle, aufrichtige Darstellung ihres Lebens, untermalt von ihrem Markenzeichen, der unerbittlichen „Violent Pop Music“. Es ist eine augenzwinkernde Hommage an den Good Charlotte-Track Lifestyles Of The Rich & Famous, aber vor allem eine rechtschaffene Absichtserklärung – dies ist nur der Anfang.

Blind Channel touren derzeit in den USA mit Lacuna Coil auf deren West Coast Tour 2023. Außerdem tritt die Band in diesem Jahr auf großen europäischen Festivals auf.

Blind Channel online:

Homepage | Instagram| Facebook