Cattle Decapitation: enthüllen Video zu „A Photic Doom“

Am vergangenen Freitag haben Cattle Decapitation, die kalifornischen Deathgrind-Giganten aus San Diego, ihr zehntes Studioalbum Terrasite offiziell auf Metal Blade Records veröffentlicht!

Obwohl viele Bands es versucht haben, artikuliert niemand die wahre Apokalypse, der die Menschheit gegenübersteht, so anschaulich und prägnant wie Cattle Decapitation. Mit Death Atlas aus dem Jahr 2019 erreichten sie den Höhepunkt dieser Entwicklung, was einige vielleicht zu der Annahme verleitete, dass sie nicht mehr über eine solche Leistung hinausgehen könnten, aber leider kehrt die Band mit Terrasite zurück, das ein ebenso kühnes Statement ist, wie sie es je gemacht hat. Das Album beginnt mit dem wilden und doch eindringlich melodischen Terrasitic Adaptation, geht weiter mit dem unerbittlichen We Eat Our Young und gipfelt in dem mehr als zehnminütigen Just Another Body – ein Album, das ständig die Dynamik wechselt und eine Vielzahl emotionaler Reaktionen verlangt.

Gitarrist Josh Elmore erklärt: „Alle Cattle-Merkmale sind vorhanden: mitreißende Blasts, raue und aggressive Gitarren-/Bass-Riffs und der abwechslungsreiche Gesang von (Sänger) Travis (Ryan), aber diese Platte fühlt sich einfach anders an. Die Gitarrentöne haben eine tiefere Fülle und die Bassgitarre ist präsenter, die Schlagzeugparts sind angriffslustig, aber geschmackvoll und Travis‚ Gesang ist so vielfältig wie eh und je, aber mit einer zusätzlichen emotionalen Tiefe. Die ganze Platte klingt wie eine düstere Panikattacke; wie die Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen bei Mach 3. Die Cattle-typische Intensität ist immer vorhanden, aber dieses Mal in einem Tempo, das von hektisch bis kontrolliert und treibend reicht, aber mit mehr Fokus auf bedrohliche Schwere. Die atmosphärische und effektbeladene Gitarrenpräsenz nimmt ebenfalls einen viel größeren Teil des Gesamterlebnisses ein.“

Um die Veröffentlichung von Terrasite zu feiern, hat die Band ein Video zu A Photic Doom herausgebracht. „Der Text von A Photic Doom ist eher eine Metapher dafür, dass man allein in seinem Kopf ist und sich vom Leben abwendet, das durch das Licht des Tages enthüllt wird„, sagt Ryan. „Man schüttelt die Faust gegen die Sonne, weil sie uns diesen Ort gezeigt hat. Dafür, dass sie die Verkommenheit unserer Spezies aufdeckt und Licht auf die Themen wirft, anstatt sie in der Dunkelheit ruhen zu lassen.“

Seht euch das Video zu A Photic Doom hier an:

Verschafft euch gerne einen ersten Eindruck von Terrasite im Review unseres Redakteurs Michael E.:

Cattle Decapitation sind derzeit als Support von Dark Funeral auf der diesjährigen Decibel Magazine Tour unterwegs. Die Reise begann gestern, am 11. Mai, in Santa Ana, Kalifornien und wird bis zum 10. Juni in Los Angeles, Kalifornien, dauern. Zusätzliche Unterstützung gibt es von Blackbraid und den Labelkollegen 200 Stab Wounds. Sichert euch eure Tickets hier.

Cattle Decapitation mit Dark Funeral, 200 Stab Wounds und Blackbraid (verbleibende Termine):

5/15/2023 Granada Theater – Dallas, TX

5/16/2023 Empire Control Room – Austin, TX

5/17/2023 The Warehouse – Houston, TX

5/19/2023 The Orpheum – Tampa, FL

5/20/2023 Variety Playhouse – Atlanta, GA

5/21/2023 The Underground – Charlotte, NC

5/23/2023 Baltimore Soundstage – Baltimore, MD

5/24/2023 Irving Plaza – New York, NY * No Blackbraid

5/26/2023 Club Soda – Montreal, QC

5/27/2023 Phoenix Concert Theatre – Toronto, ON

5/28/2023 Crofoot Ballroom – Pontiac, MI

5/30/2023 The Metro – Chicago, IL

5/31/2023 First Avenue – Minneapolis, MN

6/02/2023 The Summit – Denver, CO

6/03/2023 The Complex – Salt Lake City, UT

6/05/2023 El Corazon – Seattle, WA

6/06/2023 The Vogue Theater – Vancouver, BC

6/07/2023 The Roseland Ballroom – Portland, OR

6/09/2023 The Regency Ballroom – San Francisco, CA

6/10/2023 Regent Theater – Los Angeles, CA

Cattle Decapitation sind:

Travis Ryan – Gesang

Josh Elmore – Leadgitarre

Belisario Dimuzio – Rhythmusgitarre

Olivier Pinard – Bass

David Mcgraw – Schlagzeug

Cattle Decapitation online:

https://www.facebook.com/cattledecapitation

https://www.instagram.com/cattledecapitation