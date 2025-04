Superdeathflame: melden sich mit der neuen Single „Shadowheart“ zurück

Die finnische Melodic-Death-Metal-Band Superdeathflame meldet sich mit ihrer neuen Single Shadowheart zurück.

Seht euch das Video zu Shadowheart hier an:

Hört die Single auf verschiedenen Musikdiensten: https://push.fm/fl/sdf-shadowheart

Komposition: Marko Tuhkunen

Lyrics: Tomi Tilli

Die Band beschreibt den Song folgendermaßen: „This is a song about a decicions we have to make There is no right or wrong, just choices we have to live with. Maybe the best way to make a choice is to follow your heart, although we may struggle many times because that is very rarely the easiest way. Thus, it might be that real choices are not made with our heart, but with our shadow heart. That lies far from the truth… Shadowheart, our new song is brutal, but at the same time fragile and beautiful. Just as Superdeathflame’s song should be.“

Aus den grauen Landschaften Südfinnlands erhebt sich Superdeathflame, die Meister des Melodic Death Metals, bereit, die Welt mit ihrer reifen und melodischen Musik zu erobern, die ins Ohr geht. Gegründet im Jahr 2007, hat die Band zwei Alben in voller Länge sowie eine Reihe von Singles und EPs veröffentlicht. Ihre Songs sind für den Hörer gemacht, ohne Schnickschnack. Die Stücke sind hart und erzählen echte Geschichten aus dem Leben. Das Fundament, die vier Säulen ihres Metals, sind solide Gitarrenriffs und kraftvolle Schlagzeugbeats, die mit fließenden Synthesizern und erstklassigen, eingängigen Refrains ergänzt werden. Superdeathflame arbeiten mit zunehmender Entschlossenheit daran, jeden Song einfach und eingängig für den Hörer zu gestalten, ohne dabei die mehrdimensionale Interpretation in den Texten zu vergessen, die den Songs Tiefe verleiht.

