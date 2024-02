Hilltops Are For Dreamers: teilen neue Single und Video „The Firmament“ von der kommenden EP „The Tragedy Of Being Human“

Die in London ansässige Metal-Band Hilltops Are For Dreamers hat die neue Single The Firmament veröffentlicht, die von der EP The Tragedy of Being Human stammt, die am 16. Februar über Hilltops Recordings erscheinen soll. Die EP wird als limitierte Card-Wallet-CD im Vinyl-Stil mit einem echten Gemälde von Maria Kalantzi erhältlich sein.

Seht euch hier das Video zu The Firmament an:

Der Gründer von HAFD, Vasilis Papageorgakopoulos, sagte über The Firmament:

„Es ist der Anfang des Lebens, aber auf eine bittere Art und Weise, wo‚ ein Atemzug ausreicht, um den Schmerz zu befreien. Der Ort, an dem wir leben, ist nur eine Passage, und unsere Existenz ist kurz wie der Klang einer Pfeife. Wir sind hier, um zu dekomprimieren, uns weiterzuentwickeln oder zu scheitern. Sarkastisch sagt der Refrain: „Selbst wenn ich versage, werde ich mehr verlangen.“ Eine Art menschliches Drama. Der Titel ist der biblischen Kosmologie entnommen, wo „das Firmament“ die riesige, feste Kuppel ist, die Gott während der Genesis geschaffen hat. Es teilt das Meer in einen oberen und einen unteren Teil, so dass das trockene Land sichtbar werden kann. Der Song ist mittelschnell mit etwas Katatonia– und Doom-Flair, auch beeinflusst von einer großartigen neuen finnischen Band, The Abbey.“

Bestellt euch The Tragedy Of Being Human auf Bandcamp vor: https://hilltopsarefordreamers.bandcamp.com/album/the-tragedy-of-being-human

Streamt The Firmament auf:

Spotify: https://bit.ly/4boMOxw

Amazon Music: https://bit.ly/3uvT3PB

Apple Music: https://bit.ly/42CybTw

Deezer: https://bit.ly/3SPSYQ7

Die neue EP The Tragedy of Being Human beschreibt die menschliche Reise von der Schöpfung bis zur Ewigkeit. Es betont eine dunkle Seite, in der Menschen ein Leben voller Verwirrung und Not führen, um in einem chaotischen, endlosen Weiß für ein größeres, unbekanntes Ziel zu enden. Es handelt sich um eine Veröffentlichung mit drei Singles, begleitet von drei Videos, ergänzt durch die jeweilige EP. Das Frontcover ist ein echtes Gemälde von Maria Kalantzi und spielte eine Schlüsselrolle für das Konzept der EP. Während es in Form einer „Sanduhr“ eine obere und eine untere Welt darzustellen scheint, die für unser „ausgeglichenes“ Leben von zentraler Bedeutung sind, versucht der Lyriker, es in das Wandern des Lebens hinein zu interpretieren. Ein melancholischer Sound, aber dennoch dynamisch, mit markantem Klargesang und ausdrucksstarken Schreien.

Mit The Firmament ist die drei Songs umfassende Tracklist von The Tragedy of Being Human.

The Tragedy Of Being Human – Tracklisting:

1. The Firmament

2. Hyacinth

3. Timeless Time

Hilltops Are For Dreamers sind:

Vasilis Papageorgakopoulos – Gitarre, Keyboard, Programmierung

Fernando Guerrero – Schlagzeug

Sam Sanassee – Gesang

George Kostaras – Bass

Hilltops Are For Dreamers online:

https://www.facebook.com/HilltopsAreForDreamers/

https://www.instagram.com/hilltopsarefordreamers/

https://hilltopsarefordreamers.bandcamp.com/