Slug Boys: „Dear Life“ Single- und Video-Veröffentlichung

Slug Boys sind eine norwegisch-britisch-schwedische Post-Punk-Band mit Sitz in Oslo. Mit unberechenbaren Live-Auftritten machen sie sich seit geraumer Zeit in der Osloer Szene einen Namen. Auch ohne Album wird die Band regelmäßig im nationalen Radio gespielt und in den norwegischen Musikmedien gepusht – und kürzlich von Gaffa Norway zum Künstler der Woche ernannt.

Die aktuelle Single Dear Life wurde als Antwort auf eine Zeit voller Konflikte und Spaltung geschrieben und reflektiert die schwere Last, die wir alle mit uns herumtragen – aber auch die stille Hoffnung, dass das Leben trotz allem noch viel bedeutet.

Im Studio war als Gast Ida Dorthea Wiken Brandt von der populären norwegischen Punkband Blomst. Nachdem sie die Slug Boys live gesehen hatte und die Band andererseits Fans von ihrer Band waren, ergab sich die Zusammenarbeit mehr oder weniger von selbst. Ida liefert eine kraftvollee und intensive Gesangsdarbietungen ab, die das emotionale Gewicht dieses Songs noch vertiefen konnte.

Kommentar des Sängers Jake Berry zum Video Dear Life:

„Wir wollten, dass das Video mit vielen Gegensätzen spielt: dunkel und hell, chaotisch und ruhig, fröhlich und traurig. Vieles davon wurde von der Kriegspropaganda inspiriert, die in den Hintergrund-Projektionen zu sehen ist, sie ist voller Widersprüche. In einer Einstellung sieht man Verzweiflung, in der nächsten einen lustigen Cartoon.

In den letzten Jahren haben wir die Normalisierung des Krieges erlebt, die schnell zu den gleichen Gegensätzen führt; mein Freund mit Familie in Kiew ist immer noch einer der nettesten und lustigsten Menschen, die ich kenne. Bei den Protesten gegen Gaza gibt es Kunst, Tanz und eine Prise Galgenhumor. Erst fühlt man sich schuldig, schockiert oder verlegen, dann versteht man, wie sehr es denen hilft, die wirklich betroffen sind.

Das Gleiche gilt für das Cover der Single. Eine Explosion in einer Kunstgalerie ist vielleicht eine etwas umständliche Art, Brutalität gemischt mit Schönheit auszudrücken, aber sie bringt all das auf den Punkt.“