Carcerous: veröffentlichen am 19. April ihr neues Album „Doomsday Factory“

Die in Sofia ansässige Black-Death-Metal-Band Carcerous hat bekannt gegeben, dass ihr neues Album Doomsday Factory am 19. April digital und am 2. Mai als CD erscheinen wird.

Das Album ist durch den Song To The Last angekündigt, der als Musikvideo verfügbar ist:

Das Debüt-LP Doomsday Factory von Carcerous unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung der Band zu einer kreativen Größe. Mit einem Sound, der sich auf Black- und Death-Metal konzentriert, und einer kraftvollen Produktion, präsentiert das Album das musikalische Können der Band und gibt einen Ausblick auf ihre zukünftige kreative Ausrichtung. Die Texte des Albums drehen sich um düstere Geschichten über Mord, Mysterien, Krieg, religiöse Verfolgung und Horror, inspiriert von realen und fiktiven Ereignissen. Insgesamt ist Doomsday Factory deutlich düsterer und härter als ihr Vorgänger und wird Fans von Extreme-Metal weltweit begeistern.

Carcerous freuen sich, das Albumcover von Yasen Stoilov zu präsentieren, während die endgültige Trackliste wie folgt lautet:

1. A Horror Without Name

2. Apophis

3. The Scourge Divine

4. I Saw The Death Of God

5. To The Last

6. Nothingness

7. Hang Them All

8. Heaven Is Denied

9. Djinn

10. Fear The Night

11. Doomsday Factory

12. Fear The Night (Alternate Mix) – Bonustrack

Alle Musik und Texte stammen von Konstantin Milev und Ivan Kozarev. Aufgenommen 2024–2025 im Heimstudio der Band. Gemischt und gemastert von Martin Dimov, Hansen Studios. Logo-Design von Konstantin Milev.

Carcerous auf der Bühne:

2. Mai, 2026 – “Doomsday Factory” Release Party at Live & Loud, Sofia (BG)

Carcerous sind:

Konstantin Milev – Gesang

Ivan Kozarev – Gitarre, Gesang

Anton Dimitrov – Bass

Kristian Dimitrov – Schlagzeug

Gäste:

Keyboards – Vasil Geshev

Solo im Song Doomsday Factory von Eva Vergilova