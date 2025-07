Sweet: mit zwei Collector’s Item Re-Releases im September und Oktober

Sweet präsentieren den Fans erneut zwei Re-Releases seltener und gesuchter Alben bei Metalville (EDEL).

Sweetlife (VÖ 12.09.)

Mit Sweetlife kehrten Sweet im Jahre 2002 in der Besetzung Andy Scott, Steve Grant, Jeff Brown und Bruce Bisland zu alter Form zurück. Das Album bietet elf herausragende AOR Songs. Zu den Höhepunkten zählen dabei Do It All Over Again, You’re Crazy und Leap Of Faith.

Lange vergriffen und von vielen Fans gesucht und heiß begehrt, wir das Album nun endlich wieder als CD und Vinyl in den Handel kommen.

Sweetlife Tracklist (CD)

1. Sweetlife

2. Do It All Over Again

3. Everything

4. Leap Of Faith

5. You’re Crazy

6. Never Say Forever

7. Airheads

8. So Far So Good

9. Everybody Wants To

10. Neon Psychedelia

11. Sweetlife Overunderture

12. Do It All Over Again [Again And Again Mix]

Line-Up:

Andy Scott – all Guitars, Backing Vocals, Lead Vocals on 4 and 8

Steve Grant – all Keyboards, Programming and Backing Vocals

Jeff Brown – Bass Guitar and Lead Vocals

Bruce Bisland – Drums und Percussion

Live At The Marquee (VÖ 10.10.)

Live At The Marquee wurde im Februar 1986 im Londoner Marquee Club aufgenommen, kurz bevor der legendäre Veranstaltungsort seine Pforten für immer schloss. Das damalige Sweet-Line-Up bestand aus den Originalmitgliedern Andy Scott (Leadgitarre) und Mick Tucker (Schlagzeug) sowie Paul Mario Day (Ex-Iron Maiden) als Leadsänger, Bassist Mal McNulty (Slade) und Phil Lanzon (Uriah Heep) an den Keyboards. Bei diesem Konzert präsentierte sich die Band in einem härteren Soundgewand, ohne dabei die Energie und den Reiz der klassischen Hits und Hymnen zu verlieren.

Live At The Marquee ist ein rares Juwel im Katalog von Sweet und wird nun als CD und Vinyl erneut veröffentlicht.

Live At The Marquee Tracklist:

1. Action

2. Sweet F.A.

3. Love Is Like Oxygen

4. Restless

5. No You Don’t

6. Guitar Segue

7. Someone Else Will

8. Drum Solo

9. Set Me Free

10. Ballroom Blitz

11. Fox On The Run

12. AC/DC (Bonustrack)

13. Burn On The Flame (Bonustrack)