Sweet: „Sweet Fanny Adams Revisited“ erscheint am 08.08. bei Metalville

Das bereits länger vergriffene, extrem seltene und von den Fans begehrte Sweet-Album Sweet Fanny Adams Revisited (recorded live in 2012) wird am 08.08. bei Metalville (EDEL) als CD wiederveröffentlicht. Dazu wird erstmalig auch eine Vinylversion des Albums erscheinen.

Zwischen 2010 und 2012 wurden in verschiedenen Ländern viele Sweet-Shows mitgeschnitten und Sweet Fanny Adams Revisited (aufgenommen bei einem Konzert 2012) liefert genau die Essenz dieser außergewöhnlichen Performances.

Der Erfolg des Originalalbums Sweet Fanny Adams aus dem Jahr 1973 war der Katalysator der Sweet einen weltweiten Superstar-Status verschaffte.

Als Live Performance fast 40 Jahre nach Veröffentlichung des Original Albums bietet Sweet Fanny Adams Revisited feinsten Sweet Hardrock. Die Band um Andy Scott präsentiert sich in Bestform und transportiert auf eindrucksvolle Weise die besondere Magie der hochkommerziellen Power-Songs zurück auf die Bühne.

Sweet Fanny Adams Revisited Tracklist:

1. Sweet F.A.

2. Heartbreak Today

3. The Six Teens

4. Restless

5. No You Don’t

6. Into The Night

7. A.C.D.C.

8. Fox On The Run

9. Set Me Free

10. Ballroom Blitz

Line-Up:

Pete Lincoln – Bass / Lead Vocals

Andy Scott – Guitars / Lead Vocal On Track 6

Bruce Bisland – Drums / Vocals

Tony O’Hora – Keyboards / Guitar / Lead Vocal On Track 5 & 9