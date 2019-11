Music & Stories Tour 2019: Uriah Heep, Nazareth und Wishbone Ash moderiert von Andy Scott (Vorbericht)

Eventname: Music & Stories Tour 2019

Bands: Andy Scott präsentiert: Uriah Heep, Nazareth, Wishbone Ash

Datum: 10.01. – 29.01.2020

Kosten: ab 59,90 €

Genre: Rock, Hard Rock

Veranstalter: Paco Agency

Links: https://music-and-stories.com/

https://www.pa-co.eu/

Da rollt etwas ganz Besonderes auf uns zu. Gleich zu Jahresbeginn wird es eine neue Form von Liveperformances geben. Die Paco Agency hat sich etwas Neues einfallen lassen und so wird unter dem Namen Music & More ein ganz anderes Liveformat an den Start gehen. Andy Scott, bekannt als Gitarrist von The Sweet, wird Uriah Heep, Nazareth und Wishbone Ash zwischen den Konzerten dazu bewegen, Geschichten aus ihrer Karriere zu erzählen. Dies erfolgt, während die Bandmitglieder im Backstagebereich sind und sich entweder auf den Auftritt vorbereiten oder diesen bereits absolviert haben. So sollen zwischen den drei Konzerten pikante, skurrile oder auch ergreifende oder witzige Anekdoten aus über 40 Jahren Musikgeschichte zusammenkommen. Dazu wird in den Backstagebereich geschaltet und so auch ein Einblick in den sonst nur den Künstlern oder AAA-Pass Inhabern heiligen Bereich gewährt. Somit ist in jeder Stadt ein anderes Bild zu sehen, was auch schon für sich interessant ist.

Wenn Mick Box, einzig verbliebenes Gründungsmitglied bei Uriah Heep, oder Pete Agnew, Bassist und Mitbegründer von Nazareth, aus dem Nähkästchen plaudern, dann dürfte das schon faszinierend sein. Auch Andy Powell von Wishbone Ash, übrigens auch das einzige noch verbliebene Gründungsmitglied, dürfte viele Geschichten zu berichten haben, immerhin existiert diese Band auch schon seit 41 Jahren. Des Weiteren gibt es dann noch teilweise unveröffentlichte Bilder des Bravo Starfotografen Didi Zill, der sozusagen mit diesen Bands groß geworden ist. Diese werden in den jeweiligen Veranstaltungsorten im Foyer zu bewundern sein. Den Älteren ist Didi noch ein Begriff, denn im Zeitalter von YouTube oder Instagram hat diese Art von Bildern fast schon ausgedient. Aber wer hat sich früher nicht auf die Bravo gefreut, um dann Berichte und Bilder von den oben genannten Bands zu sehen und zu lesen. Es gab noch nichts anderes.

So dürfte hier ein abendfüllendes, spannendes und interessantes Programm dargeboten werden, das von Andy Scott moderiert wird. Da er alle Kapellen persönlich kennt und auch schätzt, dürfte er seinen Freunden und Weggefährten das eine oder andere Geheimnis entlocken. Natürlich darf auch die Musik nicht zu kurz kommen, und so freuen wir uns auf einen tollen Abend mit tollen Songs aus vier Dekaden Musikgeschichte. Ich freue mich auf die Bands und die ungewöhnliche und spannende Darbietung zwischen den einzelnen Konzerten.

Tourdaten:

10.01.2020 Ludwigsburg, MHP Arena

11.01.2020 Leipzig, Haus Auensee

12.01.2020 Aurich, Sparkassenarena

14.01.2020 Würzburg, Posthalle

15.01.2020 Frankfurt, Jahrhunderthalle

17.01.2020 Neumarkt, Jurahalle

18.01.2020 Saarbrücken, Saarlandhalle

19.01.2020 München, Muffathalle

21.01.2020 Berlin, Tempodrom

22.01.2020 Chemnitz, Stadthalle

24.01.2020 Hannover, Swiss Life Hall

25.01.2020 Hamburg, Sporthalle

28.01.2020 Kempten, Big Box

29.01.2020 Dortmund, Warsteiner Music Hall