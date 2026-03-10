The Gems: heizen mit ihrer „Slithering Through Europe“-Tour ordentlich ein

Rock ’n‘ Roll, Baby! In wenigen Wochen startet das schwedische Trio The Gems seine Reise durch Europa. Mit im Gepäck: Das brandneue Album Year Of The Snake und eine gehörige Ladung Hardrock.

The Gems:

Gegründet Anfang 2023, besteht die Band aus Guernica Mancini (Gesang), Emlee Johansson (Drums) und Mona „DeMona“ Lindgren (Gitarre/Bass). Ihr Plan ist simpel: Classic Rock zurück in die Gegenwart holen, kombiniert mit modernem Druck und futuristischen Visuals. Dass das Trio weiß, wie man große Bühnen abreißt, haben sie bereits auf Tourneen mit den Scorpions sowie bei Shows auf dem Wacken Open Air, dem Sweden Rock Festival und dem Alcatraz Open Air bewiesen. Mit ihrer Single Like A Phoenix landeten sie direkt auf Platz 2 der deutschen Rock Radio Charts. Jetzt fokussieren sie sich auf ihr neues Album Year Of The Snake und beweisen, warum sie aktuell als eine der gefragtesten Live-Formationen der Szene gelten.

Special Guests: King Zebra & Mia Karlsson

Flankiert werden The Gems von einem starken Support-Paket. King Zebra aus der Schweiz stehen für hochenergetischen Hardrock mit starken Melodien um Frontmann Eric St. Michaels. Zusätzlich verstärkt Mia Karlsson das Line-Up dieser Tour und sorgt dafür, dass die Betriebstemperatur in den Clubs von der ersten Minute an am Limit läuft.

Alle Tour-Infos mit ausführlichen Biografien gibt es hier.

Die Slithering Through Europe Tour macht keine Gefangenen. The Gems bringen die Songs von Year Of The Snake ohne Umwege und ohne Netz direkt auf die Bretter. Wer auf echten, schweißtreibenden Rock ’n’ Roll mit Groove steht, sollte sich dieses Live-Highlight nicht entgehen lassen.

The Gems: Slithering Through Europe Tour:

21.03.26 DE – Lingen / Alter Schlachthof

22.03.26 DE – Köln/ Helios 37

24.03.26 DE – Hanover / Lux

25.03.26 DE – Aschaffenburg / Colos Saal

27.03.26 CH – Oberentfelden / Böröm Pöm Pöm

29.03.26 DE – München / Backstage

30.03.26 DE – Nürnberg / Hirsch

31.03.26 DE – Dresden / HD – Die Rock & Metal Bar

01.04.26 DE – Berlin / Frannz Club

02.04.26 DE – Hamburg / Knust

Artist Links:

Instagram | Facebook | Web