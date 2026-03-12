Lord Of The Lost: veröffentlichen „My Funeral” + Musikvideo

In knapp einem Monat, am 10. April 2026, erscheint mit Opvs Noir Vol. 3 der finale Teil von Lord Of The Losts Opvs Noir Album-Trilogie. Nun präsentiert die Band aus Hamburg einen weiteren Vorboten in Form ihrer neuen Single, My Funeral, die sich wie gewohnt in keine Genre-Schublade packen lässt und eben genau die Authentizität verkörpert, für die Lord Of The Lost in Fankreisen sowie darüber hinaus geschätzt werden. Der Text erklärt Schwarz mit einer Portion Ironie zur „happy colour“ und definiert Pink als neue Farbe der Trauer, was das begleitende Musikvideo visuell passend untermalt.

Mit knapp einer halben Million Hörer*innen auf Spotify, ihrem Auftritt beim Eurovision-Finale 2023, gefolgt von einem Nummer-1-Album und internationalen Tourneen mit Iron Maiden, beweisen sich Lord Of The Lost als einer der derzeit spannendsten und erfolgreichsten Acts der Szene. Opvs Noir Vol. 3 bildet den vorerst kreativen Höhepunkt einer Band, in deren Repertoire das Wort Stillstand keinen Platz findet. Das Jahr startete mit Shows in den USA, Kanada und Australien, und geht nun mit der anstehenden Headline-Tournee durch Europa weiter. Tourstart ist heute in Oslo, Norwegen.

Chris Harms über My Funeral:

„Die Message des Songs, dass Schwarz unsere „happy colour“ ist, und dass ich mir für meine Beerdigungs-Gäste das Einhalten des „Dresscode: Pink“ wünsche, ist tatsächlich kein Witz. Schade eigentlich, dass, wenn mich dann früher oder später das Zeitliche segnet, ich dieser pinken Trauerfeier nur leblos beiwohnen kann.“

