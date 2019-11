Verlosung: Ein großes CD Paket zur Impericon Never Say Die! Tour 2019 vom 07.11.2019 bis 26.11.2019

Time For Metal und Uncle-M gratulieren Sandra aus Mölln zu einem großen CD Paket zur kommenden Impericon Never Say Die! Tour 2019 vom 07.11.2019 bis 26.11.2019. Hier geht es direkt zum Tour Vorbericht!

Das CD Paket liest sich wie folgt:

1x Crystal Lake – Helix

1x King – Suicide King

1x Great American Ghost – Hatred Stems From The Seed

1x Polar – Nove

1x In Hearts Wake – Ark

Bands: Crystal Lake, In Hearts Wake, King 810, Our Hollow Our Home, Polar, Alphawolf, Great American Ghost

Impericon Never Say Die! Tour 2019:

07.11. DE – Wiesbaden, Schlathof

08.11. DE – Köln, Essigfabrik

09.11. NL – Eindhoven, Dynamo

10.11. UK – Southampton, Engine Rooms

11.11. UK – Birmingham, The Mill

12.11. UK – Manchester, Club Academy

13.11. UK – London, Ulu

14.11. BE – Hasselt, Muziekodroom

15.11. DE – Hamburg, Gruenspan

16.11. PL – Wroclaw, Pralnia

17.11. DE – Leipzig, Felsenkeller

18.11. DE – Berlin, SO36

19.11. CZ – Prag, Futurum

21.11. AT – Wien, Arena

22.11. IT – Milan, Legend Club

23.11 DE – München, Backstage

24.11 CH – Pratteln, Z7

25.11. De – Saarbrücken, Garage

26.11 FR – Paris, Trabendo