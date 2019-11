Neue Deutsche Härte im Seniorenheim

Da habe ich doch glatt ein interessantes Projekt auf den Tisch, besser, in mein E-Mail Postfach bekommen. Zunächst konnte ich nicht wirklich glauben, was ich da lese, aber dann fand ich diese Idee und das Projekt schon spannend. Ich gehöre ja inzwischen ebenfalls zum älteren Semester, auch wenn es bis zum Pflegeheim noch etwas dauern dürfte. Aber auch ich stehe auf härtere Musik und dadurch auch auf die Musik von Rammstein. Somit finde ich das, was sich Lisa Bojarzin und Silvia Bartnik vom Altenbetreuungszentrum in Erxleben ausgedacht haben, schon interessant. Beide beobachteten bei einem Rammstein Konzert in Berlin, dass auch viele Senioren, die in Rollstühlen oder mit anderen Gehhilfen unterwegs waren, sich zu der rhythmischen Musik bewegten. Die fetten Beats und martialischen Worte der Texte scheinen etwas zu bewirken, dem auch das ältere Semester zugetan ist. Die meist gehbehinderten Senioren waren voller Bewegungsdrang und wippten zu den harten Klängen.

So reifte schnell die Idee, dies vielleicht auch mal im ABZ Erxleben auszuprobieren. Dort gibt es bereits eine sogenannte Sitztanzgruppe, die nun nur noch mit der neuen Musik konfrontiert werden musste. Der passende Song wurde schnell gefunden und die interessierten Senioren lernten den Text von Ich Will in nur vier Stunden. Warum nun gerade dieser Titel? Ganz einfach. Der Rhythmus passt und die Textzeilen decken die Grundbedürfnisse von älteren Menschen ab. Danach ging es an die Umsetzung und das eindrucksvolle Ergebnis wurde dann auch in einem YouTube Video festgehalten. Das will ich euch nicht vorenthalten und ist hier zu sehen.

Und was soll ich sagen? Dieser Clip wurde in drei Monaten bereits über 280.000-mal angeklickt. Das zeigt, dass es ein großes Interesse daran gibt und auch die sozialen und diverse Printmedien sind auf diese Art der Darstellung aufmerksam geworden. Das bestärkt auch das Selbstbewusstsein der Senioren aus Erxleben. So gibt es bereits Fortsetzungen, und zwar wurden als Nächstes Diamant und Haifisch von Rammstein ausgewählt. Um das noch authentischer zu machen, werden bereits diverse Accessoires mit eingesetzt. Auch diese beiden Songs sind bereits bei YouTube zu sehen und sind unten angefügt. Ebenso kam der Puhdys Song Es War Schön in den Genuss von der Sitztanzgruppe performt zu werden. Aber gerade die Rammstein Songs scheinen genau das zu haben, was rhythmisch und vom Takt her einfach für diese Art der Darstellung geeignet zu sein scheint und für viel Freude sorgt. Wer hätte das gedacht, dass nicht nur die jüngere Generation auf diese Songs so abfährt. Die Sitztanzgruppen gibt es in Altenheimen ja schon länger, aber bisher eben noch nicht mit so harten Klängen. Mein Respekt gilt den beiden Pflegerinnen, die einfach mal was gewagt haben und natürlich den Senioren, die das mit so viel Enthusiasmus mitmachen. Vielleicht gibt’s das in meinem Domizil eines Tages ja auch. Ich würde mich freuen und vielleicht noch etwas bangen, sofern der Nacken das noch mitmacht.