WildRider: neue Single „Stargazer“ ist online

Fast ein Jahr nach ihrem ersten Album Rock City Escapades (hier geht es zum Review) bringt die Bad Breisiger Sleaze Rock/Sleaze Metal Band WildRider mit Stargazer ihr neues musikalisches Baby ans Tageslicht.

Zur Single Stargazer gibt es ein tolles Video, das wir euch nicht vorenthalten wollen.

Mit Stargazer und dem dazugehörigen Video hat die selbst ernannte “Germanys Hottest Hardrock Band In The World” nicht einfach in die Sterne geschaut, sondern einen tollen Kometen in die Umlaufbahn geschossen.

Das macht Vorfreude auf neues Material und zukünftige Live Events der Band!

Auf YouTube, auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und 120 weiteren Streaming-Diensten könnt ihr euch die Single anhören/ansehen.

Live sind WildRider in Koblenz zu folgenden Terminen im November und Dezember gleich zweimal hautnah zu erleben:

16.11.2019 Wildrider mit Screamer und Haunt / live at Florinsmarkt Koblenz

06.12.2019 ML-Kulturschock Festival 2019 / Koblenz Altstadt

WildRider sind:

Gesang – Thomas

Gitarre, Hintergrundgesang – Marcello

Gitarre, Hintergrundgesang – Marco

Bass, Hintergrundgesang – Rob

Schlagzeug, Hintergrundgesang – Kevin

Mehr von WildRider:

Facebook

Instagram

Website