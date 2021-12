Great American Ghost: veröffentlichen ihre neue Single „Kingmaker“

Die EP wurde von Will Putney (A Day To Remember, Knocked Loose, The Amity Affliction) produziert. Er war auch bereits maßgeblich für den Erfolg des 2019 erschienen Albums Power Through Terror mit verantwortlich.



Sänger Ethan Harrison und Gitarrist Niko Gasparrini sprachen über ihre gemeinsame Vorliebe für Nine Inch Nails und Industrial, was zur ersten Single von Torture World, Kingmaker, führte. Der sehr metallische, aber kantige EP-Opener zeigt die Liebe zum Detail der Band, die sich sorgfältig durch Refrains, Breakdowns und knüppelnde Riffs spielt.

„Kingmaker ist ein Song, den ich auf dem Höhepunkt der QAnon-Hysterie geschrieben habe„, erklärt Harrison. „Es war meine eigene Beobachtung über die Art von Menschen, die es zulassen, dass etwas, das so eindeutig auf Rassismus und Scheinheiligkeit basiert, das seit Hunderten von Jahren propagiert wird, jede ihrer Entscheidungen beeinflusst. Ich wollte einfach zum Ausdruck bringen, wie sehr mich das anekelt. Manche Dinge sollte man einfach ablehnen.“