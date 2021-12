Silverlane: feiern Comeback mit brandneuem Song (feat. Patty Gurdy) aus kommendem Album „Inside Internal Infinity“

Knapp 12 Jahre seit ihrem letztem Album, Above The Others (2010, Drakkar Entertainment), haben die Metal & Hard Rock Franken von Silverlane ihr lang erwartetes Comeback bekannt gegeben! Das soll natürlich gebührend gefeiert werden, und so erscheint am 28. Januar 2022 ihr brandneues Album Inside Internal Infinity über Drakkar.





Die Wurzeln der Band reichen bis ins Jahr 1995 zurück, als die Geschwister Chris, Dodo und Simon in der Garage der Eltern ihre erste Band gründen. Nach zwei Alben bei Drakkar Entertainment sowie Tourneen im Vorprogramm von Lordi und Doro Pesch, wurde es allerdings ruhig um die Band. Kinder kamen zur Welt, Häuser wurden gebaut, Ehen geschlossen und wieder geschieden- doch nun sind Silverlane endlich wieder zurück! Reifer und besser als jemals zuvor erstrahlen sie in metallisch- modernen Glanz, ohne dabei ihre Wurzeln zu vergessen. Großen Anteil daran trägt der neue Frontmann der Kapelle Tom Klossek. „Eigentlich hatte ich es schon aufgegeben eine passende Band zu finden und hatte auch keine Energie mehr wieder ganz von vorne anzufangen. Das hatte ich zu oft in meinem Leben machen müssen, aber als ich mir die Songs für einen Aushilfsgig auf dem Rock Harz raushörte, fiel mir sofort die Liebe zu Details und den entstehenden Vibes auf. Nach dem Gig fragte ich die Band gleich ob wir nicht zusammen nochmal neu starten wollen. Silverlane 2.0 quasi … “ erzählt uns der Wahlfrankfurter.





„Tom ist der beste Sänger, den ich jemals aufgenommen habe,“ betont Simon Michael. Und das soll etwas heißen, denn er ist nicht nur Mastermind von Silverlane, sondern inzwischen auch vielbeschäftigter Produzent im Metalbereich und noch dazu seit fast 15 Jahren Schlagzeuger bei Subway To Sally. Gemeinsam mit seinem Bruder Chris Alexander, Uli Holzermer (Leadgit), Bassist Daniel Saffer und ihrem neuen Drummer Basti Kirchdörfer bilden sie samt Tom Klossek am Mikro eine neue, starke Klangsymbiose, wie es sie selten im Metal gegeben hat.





Nach der bereits ersten Single-Auskopplung zu I Universe, haben Silverlane heute einen weiteren Song samt Video Clip vorgestellt. In Für Immer Und Ewig steuert Sängerin Patty Gurdy ein Gastfeature bei, hört den Song ab sofort hier:

Mehr zum kommenden Release: