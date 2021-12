Sonata Arctica: Lyricvideo zu neuer Single, „The Rest Of The Sun Belongs To Me“

Die finnischen Melodic-Metal-Ikonen Sonata Arctica würden diese Woche eigentlich den europäischen Abschnitt ihrer Acoustic Adventures-Tour, der aus bekannten Gründen leider auf Ende 2022 (alle kommenden Termine der Band befinden sich unten!) verschoben werden musste, beschließen. Bereits am 21. Januar 2022 wird die Band ihren Fans zumindest einen Hauch von Konzertatmosphäre nach Hause bringen, wird sie an jenem Tag doch ihr neues Album namens Acoustic Adventures – Volume One via Atomic Fire veröffentlichen.

Das zwölf Akustikinterpretationen enthaltende, durch Sonata Arcticas Diskografie führende Werk wurde von der Band in Zusammenarbeit mit Mikko Tegelman im Studio57 (Finnland) aufgenommen und produziert; Tegelman kümmerte sich zudem gemeinsam mit Bassist Pasi Kauppinen um Mix und Mastering der Scheibe. Das von ihrem langjährigen Partner und Landsmann Janne Pitkänen (u.a. Nightwish, Auri) gestaltete Artwork rundet das Gesamtpaket gekonnt ab.

In Form von The Rest Of The Sun Belongs To Me präsentieren Sonata Arctica heute direkt die erste Single aus Acoustic Adventures – Volume One. Das dazugehörige Lyricvideo gibt es hier auf YouTube zu sehen:

Keyboarder Henrik „Henkka“ Klingenberg führt aus: „The Rest Of The Sun Belongs To Me ist erstmals 2003, als ich in etwa zur Band gestoßen bin, als Japan-Bonustrack in Erscheinung getreten. Als wir dann 2019 damit begonnen haben, Songs für die zweite Acoustic Adventures-Tour zu arrangieren, ist das Stück immer wieder Thema gewesen, sodass wir es schließlich in unsere Setlist aufgenommen haben. Unser guter Freund Masi Hukari, mit dem wir uns auf jener Tour die Bühne geteilt haben, hat viel Arbeit in dessen Bearbeitung gesteckt, seine Ideen sind für das Endergebnis wirklich enorm wichtig gewesen. Für die Aufnahme haben wir nun die Livefassung des Songs herangezogen und ich glaube, sie hat sich nicht allzu sehr verändert. Was Ihr nun also zu hören bekommt, ist eine leicht verfeinerte Version des 2019er Tourarrangements. Letztendlich haben wir uns für ihn als erste Single entschieden, da er doch sehr von seiner ursprünglichen Studioversion abweicht. Außerdem wollen wir unseren Fans, aber auch uns selbst, möglichst immer etwas Neues und Interessantes bieten.“